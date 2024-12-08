2 знака Зодиака, которые будут иметь проблемы в начале нового года

Начало 2025 года обещает быть периодом трансформации и переосмысления для многих из нас. Но астрологи предупреждают: некоторые представители зодиакального круга могут столкнуться со сложными вызовами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие два знака Зодиака, согласно гороскопам на 2025 год, столкнутся со сложностями в первой половине января.

Овен

Для активных и страстных Овнов начало 2025 года может стать серьезным вызовом. С конца декабря 2024-го Сатурн будет испытывать их на выносливость. Это может проявиться в профессиональной сфере (неожиданные смены работы, задержки с проектами, "горящие дедлайны" и т.д.).

Кроме того, представители этого знака могут испытывать разочарование в своей текущей работе и искать новые возможности. Однако стоит помнить, что импульсивные решения могут привести к потере стабильности.

Уже в январе Сатурн заставит Овнов сосредоточиться на дисциплине. Если обычно этот знак привык действовать быстро и решительно, то в этот период спешка только усложнит ситуацию. Проблемы могут коснуться и личной жизни: звезды советуют избегать конфликтов с друзьями и родственниками, которые могут возникать из-за эмоционального напряжения.

В романтическом аспекте в начале января Овны могут испытывать определенный раскол между желанием быть свободными и потребностью в близких отношениях. Это может привести к конфликтам с партнером.

Скорпион

Скорпионы - знак трансформаций, и 2025 год для них не станет исключением. Уран в Тельце активирует зону партнерства и финансов, что может вызвать нестабильность. Речь идет как о личных, так и о бизнес-отношениях.

Начало года может заставить Скорпионов пересмотреть свои ценности и понять, что старый образ жизни и методы достижения целей больше не работают.

Этот знак может столкнуться с неожиданными расходами или трудностями в отношениях с романтическим партнером из-за чрезмерного контроля или скрытых обид. Скорпионы привыкли идти до конца, но в это время важно вовремя отпустить то, что больше не работает.

Но есть одно но. По словам астрологов, Овны и Скорпионы в 2025 году получат уникальный шанс вырасти над собой. Хотя начало года может показаться сложным, эти вызовы заложат основу для успеха в будущем.