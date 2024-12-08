2 знаки Зодіаку, які матимуть проблеми на початку нового року

Початок 2025 року обіцяє бути періодом трансформації та переосмислення для багатьох із нас. Але астрологи попереджають: деякі представники зодіакального кола можуть зіштовхнутися зі складними викликами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які два знаки Зодіаку, згідно гороскопам на 2025 рік, зіштовхнуться зі складнощами у першій половині січня.

Овен

Для активних і пристрасних Овнів початок 2025 року може стати серйозним викликом. З кінця грудня 2024-го Сатурн випробовуватиме їх на витривалість. Це може проявитися у професійній сфері (неочікувані зміни роботі, затримки з проєктами, “палаючі дедлайни" тощо).

Крім того, представники цього знаку можуть відчувати розчарування у своїй поточній роботі та шукати нові можливості. Однак варто пам’ятати, що імпульсивні рішення можуть призвести до втрати стабільності.

Вже у січні Сатурн змусить Овнів зосередитися на дисципліні. Якщо зазвичай цей знак звик діяти швидко й рішуче, то в цей період поспіх лише ускладнить ситуацію. Проблеми можуть торкнутися й особистого життя: зірки радять уникати конфліктів із друзями і родичами, які можуть виникати через емоційну напругу.

У романтичному аспекті на початку січня Овни можуть відчувати певний розкол між бажанням бути вільними та потребою в близьких стосунках. Це може призвести до конфліктів з партнером.

Скорпіон

Скорпіони - знак трансформацій, і 2025 рік для них не стане винятком. Уран у Тельці активує зону партнерства і фінансів, що може викликати нестабільність. Йдеться як про особисті, так і про бізнесові стосунки.

Початок року може змусити Скорпіонів переглянути свої цінності та зрозуміти, що старий спосіб життя і методи досягання цілей більше не працюють.

Цей знак може зіштовхнутися з неочікуваними витратами або труднощами у стосунках з романтичним партнером через надмірний контроль або приховані образи. Скорпіони звикли йти до кінця, але в цей час важливо вчасно відпустити те, що більше не працює.

Але є одне але. За словами астрологів, Овни та Скорпіони у 2025 році отримають унікальний шанс вирости над собою. Хоча початок року може здатися складним, ці виклики закладуть основу для успіху в майбутньому.