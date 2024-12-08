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Новая неделя озолотит только эти знаки Зодиака. Карты Таро назвали главных счастливчиков

Воскресенье 08 декабря 2024 21:01
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Новая неделя озолотит только эти знаки Зодиака. Карты Таро назвали главных счастливчиков Таро-гороскоп на неделю (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже с понедельника представители пяти знаков Зодиака смогут добиться небывалого успеха. Их ждут щедрые подарки и достойная награда за все старания.

Кому гороскоп на неделю сулит богатство и счастье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Козерог

Пора забыть о скромности. Посвятите эту неделю воплощению своих желаний в реальность. Срывайте с неба звезды и добивайтесь поставленных целей. Эта неделя вас сказочно озолотит.

Овен

Таро-гороскоп на неделю сулит вам редкий шанс. В ближайшие дни вы сможете получить щедрую награду от судьбы, благодаря этому вы сможете воплотить в жизнь свою мечту и избавиться от проблем, которые портили ваше настроение. Наслаждайтесь чудесами, их будет очень много.

Стрелец

Вас ждет очень приятный сюрприз. Кто-то из вашего близкого окружения решит вас порадовать, подарки будут щедрыми и запоминающимися. Если же вы не получите желаемого - расстраиваться не стоит. Просто сделайте все, что можете, у вас есть шанс покорить новые высоты.

Рак

Новая неделя - новая жизнь. Гороскоп по картам Таро сулит вам не только возможность разбогатеть, а еще и кардинально изменить то, что вас не устраивает. Начните с личной жизни. Озвучивайте свои мысли и не жалейте сил на поиск компромиссов.

Дева

Карты Таро не просто так вас выбрали. На этой неделе вы сможете достичь небывалого успеха на работе. Не бойтесь конкуренции и постарайтесь слушать лишь свою интуицию. Добивайтесь высот и не стыдитесь просить награду за свои старания.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, когда можно ставить елку по мнению астрологов.

Помимо этого, недавно стало известно, кому повезет в период ретроградного Марса.

Во время написания материала были использованы источники: Metro, Tarot.

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