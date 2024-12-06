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Когда Марс становится ретроградным и как это на нас повлияет. Астролог дала важное предупреждение

Пятница 06 декабря 2024 11:01
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Когда Марс становится ретроградным и как это на нас повлияет. Астролог дала важное предупреждение Когда Марс станет ретроградным (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Уже скоро Марс начинает свое ретроградное движение. И этот период, который продлится до конца февраля, будет особенным.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, на кого повлияет Марс и чем особенный этот ретроград.

Кто ощутит влияние ретрограда

"6 декабря по Гринвичу и 7 декабря по киевскому времени Марс станет ретроградным и до 24 февраля 2025 года включительно наблюдателям с Земли будет казаться, что планета активности, физической силы, смелости, решительности, страсти, воли, бизнеса, техники, оружия и конфликтов будет двигаться по своей орбите в обратном направлении", - рассказала астролог.

Это природное явление повторяется один раз примерно в два года. По словам Соловьевой, очень важно понимать, что и когда делать в этот период, чтобы использовать это время максимально результативно для себя.

"Особенно это касается тех из нас, кто имеет в своем индивидуальном гороскопе астрологические элементы в 1-7 градусах Льва, Стрельца, Овну, Весов, Близнецов, Водолея, Тельца, Скорпиона, в 18-30 градусах Рака, Рыб, Скорпиона, Тельца, Девы, Козерога, Овну, Весов", - объяснила астролог.

Кроме того, влияние ретрограда на себя ощутят люди, которые родились:

  • с 6 по 27 января
  • с 6 по 28 марта
  • с 5 по 28 апреля
  • с 6 по 29 мая
  • с 7 по 30 июля
  • с 8 по 30 сентября
  • с 9 по 31 октября
  • с 8 по 29 ноября.

По словам Соловьевой, независимо от того, когда родился человек, необходимо проверить, в какой сфере гороскопа будет находиться транзитная "красная планета" во время своей ретроградности: там нужно будет что-то переоценить, исправить и проработать определенные ситуации и процессы.

В этот период следует отказаться от следующих дел:

  • старт нового проекта, открытие бизнеса, регистрацию фирмы
  • заключение брака
  • оформление на новую работу
  • хирургические и пластические операции, стоматологические вмешательства
  • строительство или ремонт помещения
  • приобретение автомобиля, бытовой техники, оборудования, инструментов
  • начало судебных и частных разбирательств
  • ремонт техники или техобслуживания автомобиля
  • дальние путешествия
  • высокие физические нагрузки, начало занятий новыми для себя видами спорта или тренировками
  • сверхурочные нагрузки на работе
  • начало выяснения отношений с оппонентами, в том числе - силовыми методами.

Что можно делать, когда Марс ретроградный:

  • завершать незаконченные дела
  • пересматривать свои активности и способы достижения целей
  • переосмысливать и переоценивать свое поведение
  • собирать необходимые материалы, готовить аргументы, прорабатывать тактику и стратегию для будущих проектов
  • давать продуманный, взвешенный отпор в ответ на агрессию в свою сторону
  • практиковать медитацию, цигун, йогу
  • больше отдыхать
  • проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме.

Эти советы астролога касаются не только ретроградности, но и так называемого «теневого» периода, который длится за неделю до недели после начала и завершения обратного движения планеты.

"Конечно же, у каждого из нас в зависимости от индивидуального гороскопа будут проигрываться свои жизненные сценарии. Однако общими для всех нас станут главные уроки ретро-Марса - научиться проявлять миролюбие, дипломатичность и позитив в любых ситуациях", - резюмировала Соловьева.

К слову, раньше мы рассказывали, что Ретроградный Марс вернет бывших в жизнь трех знаков Зодиака.

Кроме того, уже вышел лунный календарь стрижек на декабрь.

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