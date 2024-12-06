Когда Марс становится ретроградным и как это на нас повлияет. Астролог дала важное предупреждение

Уже скоро Марс начинает свое ретроградное движение. И этот период, который продлится до конца февраля, будет особенным.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, на кого повлияет Марс и чем особенный этот ретроград.

Кто ощутит влияние ретрограда

"6 декабря по Гринвичу и 7 декабря по киевскому времени Марс станет ретроградным и до 24 февраля 2025 года включительно наблюдателям с Земли будет казаться, что планета активности, физической силы, смелости, решительности, страсти, воли, бизнеса, техники, оружия и конфликтов будет двигаться по своей орбите в обратном направлении", - рассказала астролог.

Это природное явление повторяется один раз примерно в два года. По словам Соловьевой, очень важно понимать, что и когда делать в этот период, чтобы использовать это время максимально результативно для себя.

"Особенно это касается тех из нас, кто имеет в своем индивидуальном гороскопе астрологические элементы в 1-7 градусах Льва, Стрельца, Овну, Весов, Близнецов, Водолея, Тельца, Скорпиона, в 18-30 градусах Рака, Рыб, Скорпиона, Тельца, Девы, Козерога, Овну, Весов", - объяснила астролог.

Кроме того, влияние ретрограда на себя ощутят люди, которые родились:

с 6 по 27 января

с 6 по 28 марта

с 5 по 28 апреля

с 6 по 29 мая

с 7 по 30 июля

с 8 по 30 сентября

с 9 по 31 октября

с 8 по 29 ноября.

По словам Соловьевой, независимо от того, когда родился человек, необходимо проверить, в какой сфере гороскопа будет находиться транзитная "красная планета" во время своей ретроградности: там нужно будет что-то переоценить, исправить и проработать определенные ситуации и процессы.

В этот период следует отказаться от следующих дел:

старт нового проекта, открытие бизнеса, регистрацию фирмы

заключение брака

оформление на новую работу

хирургические и пластические операции, стоматологические вмешательства

строительство или ремонт помещения

приобретение автомобиля, бытовой техники, оборудования, инструментов

начало судебных и частных разбирательств

ремонт техники или техобслуживания автомобиля

дальние путешествия

высокие физические нагрузки, начало занятий новыми для себя видами спорта или тренировками

сверхурочные нагрузки на работе

начало выяснения отношений с оппонентами, в том числе - силовыми методами.

Что можно делать, когда Марс ретроградный:

завершать незаконченные дела

пересматривать свои активности и способы достижения целей

переосмысливать и переоценивать свое поведение

собирать необходимые материалы, готовить аргументы, прорабатывать тактику и стратегию для будущих проектов

давать продуманный, взвешенный отпор в ответ на агрессию в свою сторону

практиковать медитацию, цигун, йогу

больше отдыхать

проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме.

Эти советы астролога касаются не только ретроградности, но и так называемого «теневого» периода, который длится за неделю до недели после начала и завершения обратного движения планеты.

"Конечно же, у каждого из нас в зависимости от индивидуального гороскопа будут проигрываться свои жизненные сценарии. Однако общими для всех нас станут главные уроки ретро-Марса - научиться проявлять миролюбие, дипломатичность и позитив в любых ситуациях", - резюмировала Соловьева.