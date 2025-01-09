2 продукта, которые категорически запрещено есть при диабете
Многие при сахарном диабете соблюдают суровые диеты и это ошибка. Эндокринолог рассказала, что сильно ограничивать себя не нужно, а всего полностью избегать 2 продуктов.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, почему возникает диабет и как нужно питаться.
Причины возникновения диабета
Сахарный диабет 1 типа - инсулинозависимый и возникает, когда организм не вырабатывает достаточно инсулина, чтобы поглощать сахар (глюкозу) из потребленной пищи, и не может превратить его в энергию. Он является хроническим состоянием.
Сахарный диабет 2 типа возникает, когда организм не вырабатывает или не использует инсулин в полной мере. Это самый распространенный тип сахарного диабета.
Гестационный диабет диагностируют в период беременности. Хотя он может наблюдаться и в течение определенного времени после рождения ребенка.
Как питаться
По словам эндокринолога Олеси Пидмурняк, строгие диеты и отказ от большинства знакомых продуктов при сахарном диабете - миф, которым часто пугают.
Люди с сахарным диабетом не имеют строгих табу в питании. Главное - не "запрет", а разумный выбор продуктов, их количества и постоянный контроль уровня глюкозы в крови.
Ограничение простых углеводов
Важно уменьшить потребление продуктов с высоким гликемическим индексом - сахар, мед, сладости, мучные изделия (особенно из белой муки) и сладкие напитки.
Вкусное и сбалансированное питание
Рацион должен быть богатым на нутриенты - должны быть сложные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб), белки (мясо, рыба, яйца, бобовые) и полезные жиры (масло, орехи, авокадо).
Продукты со скрытым сахаром
Стоит всегда проверять состав готовых продуктов, например, йогуртов, соусов, снеков, ведь они могут содержать много сахара.
К тому же даже полезные продукты в чрезмерных количествах могут влиять на уровень сахара.
Каких продуктов полностью избегать
Алкоголь
Врач отметила, что алкоголь в умеренных количествах можно употреблять, но только после консультации с врачом.
Фастфуд и транжиры
Такие продукты лучше избегать, ведь они влияют на метаболизм и вес.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога Олеси Пидмурняк и сайт Центра общественного здоровья.
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