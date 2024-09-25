2 лучших упражнения для стройных ног, которые можно делать дома
Накаченные ноги без жира и целлюлита - всегда выглядят очень спортивно. Для красивых ног не нужно ходить в спортзал, накачать их можно и дома.
Два упражнения для стройных ног - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Лучшие упражнения для стройных ног, которые можно делать дома
Приседания - это классическое упражнение для тренировки ног. Оно комплексное, ведь привлекает несколько групп мышц: бедра, ягодицы и мышцы кора. Упражнения с резинкой для ног являются не только основой тренировок, но и эффективно работают над всем телом, улучшая баланс, координацию и гибкость.
Как правильно выполнять приседания:
Начальная позиция: Станьте прямо, разместите ноги на ширине плеч. Ваши пальцы ног могут быть немного вывернуты наружу.
Выравнивание спины: Вытяните грудную клетку вперед, втяните живот, чтобы сохранить естественный изгиб в спине.
Опускание: Начинайте приседать, сгибая колени и отводя ягодицы назад, как будто садитесь на стул. Избегайте прогиба спины или наклона вперед.
Глубина приседа: Опускайтесь до тех пор, пока ваши бедра не будут параллельны полу или ниже, если это возможно, сохраняя при этом правильную технику. Коленки не должны выходить за пределы пальцев ног.
Возврат в исходную позицию: Нажмите ровно на пятки, чтобы подняться обратно в исходную позицию. Продолжайте держать спину прямо.
Повторение: Выполняйте 2-3 подхода по 10-15 повторений в зависимости от вашего уровня подготовки.
Приседания - это базовое упражнение для ног (фото: shutterstock.com)
Выпады - это еще одно важное упражнение для тренировки ног, которое способствует укреплению бедер, ягодиц и мышц голени. Выпады можно выполнять в разных модификациях в зависимости от вашего уровня физической подготовки. Эти упражнения оказываются очень эффективными для похудения ног.
Как правильно выполнять выпады:
Начальная позиция: Станьте прямо, ноги на ширине плеч, руки могут быть вытянуты перед собой или на бедрах.
Шаг вперед: Сделайте большой шаг вперед одной ногой, сохраняя туловище прямо.
Опускание: Сгибайте оба колена, опускаясь до тех пор, пока заднее колено не будет близко к полу, а переднее колено не будет под углом 90 градусов. Переднее колено не должно выходить за пределы пальцев ног.
Возврат: Отталкивайтесь с передней ноги, возвращаясь в исходную позицию.
Повторение: Сделайте то же с другой ногой. Выполняйте 2-3 подхода по 10-15 повторений на каждую ногу.
Дополнительные советы к упражнению
Дыхание: Вдыхайте при опускании и выдыхайте при возвращении в исходное положение.
Контроль: Следите за формой: спина должна оставаться прямой, а плечи расслабленными.
Тренировка: Начинайте без дополнительного веса, а со временем можете добавить гантели или штангу для повышения нагрузки.
Правильное выполнение выпадов - очень важное (фото: freepik.com)
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В материале использованы данные с сайтов Healthline, Fitness.ua, Shape.
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