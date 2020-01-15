19-річна дзюдоїстка Білодід захопила яскравим фото: просто богиня!

Дзюдоїстка Дар'я Білодід похвалилася ідеальною фігурою
Дар'я Білодід захопила українців ідеальною фігурою на яскравому фото. 19-річна дзюдоїстка похвалилася новим гарячим знімком у своєму Instagram-акаунті.
На фото чемпіонка світу і Європи позує в елегантній сукні. Заради такого "сонячного" знімку спортсменка навіть піднялася на дах дуже високої будівлі. І не завадили це зробити юній чемпіонці навіть високі підбори туфель.
"Всім сонячного настрою", - коротко підписала фото Дар'я.
Дар'я Білодід захопила приголомшливою фігурою (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Українці засипали компліментами молоду дзюдоїстку. "Красуня" - це самий "простий" коментар до нового фото життєрадісної Дар'ї.
Зазначимо, що до 2019 року Дар'я зустрічалася з олімпійським чемпіоном 2016 з дзюдо Фабіо Базіле. Але в квітні пара розійшлася.