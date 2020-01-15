19-річна дзюдоїстка Білодід захопила яскравим фото: просто богиня!

Дарина Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Дзюдоїстка Дар'я Білодід похвалилася ідеальною фігурою

Дар'я Білодід захопила українців ідеальною фігурою на яскравому фото. 19-річна дзюдоїстка похвалилася новим гарячим знімком у своєму Instagram-акаунті.

На фото чемпіонка світу і Європи позує в елегантній сукні. Заради такого "сонячного" знімку спортсменка навіть піднялася на дах дуже високої будівлі. І не завадили це зробити юній чемпіонці навіть високі підбори туфель.

"Всім сонячного настрою", - коротко підписала фото Дар'я.

Дар'я Білодід захопила приголомшливою фігурою (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Українці засипали компліментами молоду дзюдоїстку. "Красуня" - це самий "простий" коментар до нового фото життєрадісної Дар'ї.

Які ніжки

Дар'я, молодець! Всіх благ і перемог тобі

Які ноги, мати рідна!

Яка худенька і яка сильна!

Гарна!

Модель

Даша, просто шикарна!

Сонечко

Ну прям слів немає...

Неймовірне поєднання краси і сили! Ви велика розумниця, Даша

Ти просто богиня

Ти просто сяєш! Неймовірна краса, на яку можна дивитись вічно. Афродіта!

Краса яка!

Чудова дівчина і відмінний чемпіон!

Зазначимо, що до 2019 року Дар'я зустрічалася з олімпійським чемпіоном 2016 з дзюдо Фабіо Базіле. Але в квітні пара розійшлася.