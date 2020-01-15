ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

19-річна дзюдоїстка Білодід захопила яскравим фото: просто богиня!

STYLERПерсони    15.01.2020 - 19:11
19-річна дзюдоїстка Білодід захопила яскравим фото: просто богиня!
Дарина Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Дзюдоїстка Дар'я Білодід похвалилася ідеальною фігурою

Дар'я Білодід захопила українців ідеальною фігурою на яскравому фото. 19-річна дзюдоїстка похвалилася новим гарячим знімком у своєму Instagram-акаунті.

На фото чемпіонка світу і Європи позує в елегантній сукні. Заради такого "сонячного" знімку спортсменка навіть піднялася на дах дуже високої будівлі. І не завадили це зробити юній чемпіонці навіть високі підбори туфель.

"Всім сонячного настрою", - коротко підписала фото Дар'я.

19-річна дзюдоїстка Білодід захопила яскравим фото: просто богиня!

Дар'я Білодід захопила приголомшливою фігурою (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Українці засипали компліментами молоду дзюдоїстку. "Красуня" - це самий "простий" коментар до нового фото життєрадісної Дар'ї.

  • Які ніжки
  • Дар'я, молодець! Всіх благ і перемог тобі
  • Які ноги, мати рідна!
  • Яка худенька і яка сильна!
  • Гарна!
  • Модель
  • Даша, просто шикарна!
  • Сонечко
  • Ну прям слів немає...
  • Неймовірне поєднання краси і сили! Ви велика розумниця, Даша
  • Ти просто богиня
  • Ти просто сяєш! Неймовірна краса, на яку можна дивитись вічно. Афродіта!
  • Краса яка!
  • Чудова дівчина і відмінний чемпіон!

Зазначимо, що до 2019 року Дар'я зустрічалася з олімпійським чемпіоном 2016 з дзюдо Фабіо Базіле. Але в квітні пара розійшлася.

Мій мотиватор: Топалов "посадив" Тодоренко на шпагат (відео) Український баскетболіст "підірвав" мережу вражаючими кидками (відео)
Новини України Дарья Билодидспорт
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся