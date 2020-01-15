19-летняя дзюдоистка Билодид восхитила ярким фото: просто богиня!

Дзюдоистка Дарья Билодид похвасталась идеальной фигурой
Дарья Билодид восхитила украинцев идеальной фигурой на ярком фото. 19-летняя дзюдоистка похвасталась новым горячим снимком в своем Instagram-аккаунте.
На фото чемпионка мира и Европы позирует в элегантном платье. Ради такого "солнечного" снимка спортсменка даже поднялась на крышу очень высокого здания. И не помешали это сделать юной чемпионке даже высокие подборы туфель.
"Всем солнечного настроения", - коротко подписала фото Дарья.
Дарья Билодид восхитила потрясающей фигурой (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Украинцы засыпали комплиментами молодую дзюдоистку. "Красавица" - это самый "простой" комментарий к новому фото жизнерадостной Дарьи.
Отметим, что до 2019 года Дарья встречалась с олимпийским чемпионом 2016 по дзюдо Фабио Базиле. Но в апреле пара рассталась.