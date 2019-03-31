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19 років тут живу: дружина Гриценка зробила гучну заяву про вибори

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 13:51
19 років тут живу: дружина Гриценка зробила гучну заяву про вибори
Юлія Мостова (detector.media)

На виборах президента України Юлія Мостова не знайшла себе у списках виборців

На виборах президента України 31 березня не змогла проголосувати журналіст Юлія Мостова, дружина кандидата в президенти України Анатолія Гриценка.

Анатолій Гриценко разом з дружиною Юлією Мостовою відвідали виборчу дільницю у Голосіївському районі близько полудня. Однак Юлія Мостова проголосувати не змогла, так як її в списках не виявили.

Журналіст зазначила, що живе за цією адресою вже багато років, і з 18 років голосує тільки на цій виборчій дільниці. Крім того, кілька днів тому вона перевіряла своє ім'я у списках, і воно там було.

"Я з 18 років голосую на цій дільниці, я живу в цьому будинку з 1972 року ... Виявилося, що мене немає в списках", - повідомила Мостова.

19 років тут живу: дружина Гриценка зробила гучну заяву про вибори

Вибори 2019 (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пізніше стало відомо, що журналісти "Радіо Свобода" все-таки знайшли Юлію Мостову у списках, але за іншою адресою – в тому ж будинку, але в квартирі її матері.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що комітет виборців фіксує порушення на виборах президента України.

На одному їх дільниць у Запоріжжі співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який спробував сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування.

А також ми розповідали про те, що Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, проголосував на виборах з порушенням законодавства.

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