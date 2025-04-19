19 апреля - день кармы и "несчастья" Сатурна: что можно делать в эту субботу, а что - запрещено

Прогноз астропогоды на 19 апреля

"День раскаяния, управления временем, омоложения. Опасны проявления лжи, лести и подхалимства: они дают выгоду за счет отказа от принципиальности, но об этом станет быстро известно и разрушит авторитет. Период движения вперед, время для рекордов и подвигов", - предупредила Соловьева.

"Эта суббота - активный, творческий день храбрости, добровольной жертвы, настойчивости в достижении цели, умения достигать триумфа и победы. Надо быть честным и справедливым даже в мелочах. Благоприятный день для политиков, реформаторов, шоуменов и продюсеров", - добавила она.

По словам астролога, успешными будут дела, связанные с ответственностью и долгом. Также стоит подводить итоги, очищать мысли от негатива, провести день с семьей. А вот домашнюю уборку и стирку Соловьева советует перенести на другой период.

"19 апреля - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем", - рассказала эксперт.

Соловьева отметила, что Сатурн может щедро вознаградить тех, кто может достойно перенести его испытания и сдать ему "экзамены".

"Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о пожилых людях и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - напомнила астролог.

Кроме этого, 19 апреля, с 12:35 до 14:30 по киевскому времени, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Козерога.

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью", - пояснила Соловьева.

"Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни. В Козероге такой градус считается символом уважения и почтения. Особым образом он влияет на ситуации, которые связаны с выполнением каких-либо задач и достижением целей. Олицетворяет покровительство и оказание помощи в трудные минуты", - добавила она.

Также характеристиками этого градуса являются высокая самооценка, удовлетворенность жизнью (особенно ее второй половиной, когда человек достигает зрелого возраста), прекрасные отношения с окружающими. Такое положение, добавила астролог, благоприятно для организаторов, администраторов, руководителей.