17-летний внук Ющенко уехал из Канады, чтобы учиться в Украине: тайно поступил в киевский вуз
17-летний внук бывшего президента Виктора Ющенко, который выезжал в Канаду, чтобы там получать высшее образование, тайно от родителей подал документы в Киевский университет имени Тараса Шевченко, успешно поступил в вуз и вернулся в Украину домой.
Об этом рассказала мама Виктора Ющенко-младшего Виталина Ющенко в своем Instagram.
Так, у внука третьего президента уже состоялось посвящение в студенты Университета Шевченко.
Пани Виталина, бизнес-леди, призналась, что сама узнала об этом всего несколько дней назад, и плачет от счастья.
"Так случилось, что еще до начала войны мы рассматривали с сыном украинские высшие учебные заведения, но не знали, будут ли они функционировать. В апреле я поняла, что нужно отвезти сына за границу, и попытаться поступить там, чтобы не потерять учебный год. Оставалось мало времени, просила сына рассмотреть варианты в Канаде. Там большая наша диаспора и много престижных ВУЗов. Сын согласился, хоть и не очень хотел лететь", - рассказывает она.
Дочка экс-президента Виктора Ющенко Виталина вместе с сыном Виктором (фото: facebook.com/vitalina.yuschenko)
Улетев в Канаду, Виктор Ющенко-младший очень тосковал по родине и хотел вернуться.
"Он тайком подал документы на поступление в университет Шевченко и получил утвердительный ответ. Прилетел несколько дней назад, что стало для меня полным шоком", - пишет Виталина Ющенко.
Также она передала слова сына, который вернулся домой: "Мама, я послушал тебя и улетел в Канаду, но принял решение вернуться и учиться дома. Прошу меня понять".
"Тогда я сообразила, что мой мальчик вырос", - отмечает пани Виталина.
Виктор Ющенко-младший, внук экс-президента (фото: facebook.com/vitalina.yuschenko)
Она также добавила, что счастлива, что все так произошло.
"Я думала только о его безопасности, а он - о своем будущем в родной стране. Прислушивайтесь к своим детям. Пусть всегда решение будет за ними, а вы только помогайте советом", - пишет мама 17-летнего студента.
Виктор Ющенко-младший (фото: instagram.com/vitalinayushchenko)
Напомним, что у экс-президента Виктора Ющенко пять детей: сыновья Андрей, Тарас и дочери Виталина, София и Кристина.
Ранее мы рассказывали, что сестра Виктора Ющенко-младшего 23-летняя Ярина-Доминика выступала на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни.