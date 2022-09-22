17-річний онук Ющенко виїхав з Канади, щоб навчатися в Україні: таємно вступив до київського вишу
17-річний онук колишнього президента Віктора Ющенка, який виїжджав у Канаду, щоб там здобувати вищу освіту, таємно від батьків подав документи до Київського університету імені Тараса Шевченка, успішно вступив до вишу й повернувся в Україну додому.
Про це розповіла мама Віктора Ющенка-молодшого Віталіна Ющенка у своєму Instagram.
Так, в онука третього президента вже відбулася посвята студентам Університету Шевченка.
Пані Віталіна, бізнес-леді, зізналася, що сама дізналася про це лише кілька днів тому, і плаче від щастя.
"Так сталося, що ще до початку війни ми розглядали з сином українські вищі навчальні заклади, але не знали, чи будуть вони функціонувати. У квітні я зрозуміла, що треба відвезти сина за кордон, та спробувати поступити там щоб не втратити навчальний рік. Залишалось обмаль часу, просила сина розглянути варіанти в Канаді. Там велика наша діаспора і багато престижних вишів. Син погодився, хоч і не дуже хотів летіти", - розповідає вона.
Донька екс-президента Віктора Ющенка Віталіна разом із сином Віктором (фото: facebook.com/vitalina.yuschenko)
Полетівши у Канаду, Віктор Ющенко-молодший дуже сумував за батьківщиною і хотів повернутися.
"Він потайки подав документи на вступ до університету Шевченка і отримав позитивну відповідь. Прилетів декілька днів назад, що стало для мене повним шоком", - пише Віталіна Ющенко.
Також вона передала слова сина, який повернувся додому: "Мамо, я послухав тебе і полетів до Канади, але прийняв рішення повернутись і навчатись дома. Прошу зрозуміти мене".
"Тоді я зрозуміла, що мій хлопчик виріс", - зазначає пані Віталіна.
Віктор Ющенко-молодший, онук екс-президента (фото: facebook.com/vitalina.yuschenko)
Вона також додала, що щаслива, що так сталося.
"Я думала лише про його безпеку, а він - про своє майбутнє у рідній країні. Прислухайтесь до своїх дітей. Хай завжди рішення буде за ними, а ви лиш допомагайте порадами", - пише мама 17-річного студента.
Віктор Ющенко-молодший (фото: instagram.com/vitalinayushchenko)
Нагадаємо, що в екс-президента Віктора Ющенка п'ять дітей: сини Андрій, Тарас та дочки Віталіна, Софія та Крістіна.
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