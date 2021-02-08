Голос країни 2021: онука президента України розчарувала своїм виступом

Вчора, 7 лютого, на телеканалі "1+1" пройшов третій ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни", на якому на сцену вийшла онука екс-президента України Домініка Ющенко. Дівчина заспівала відомий хіт гурту KAZKA під назвою "Плакала".

Під час її виступ жодне крісло не повернулись до неї. При цьому Дмитро Монатік зазначив, що по голосу було чутно, що 20-річна Домініка сильно хвилювалася.

Онука Віктора Ющенка мріє зробити внесок в історію української музики, як колись її дідусь також залишив слід в історії України.

"Сім років головною мрією був голос. Те, що я зараз тут свідчить про те, що мрії збуваються", - заявила дівчина.

Вона зазначила, що знаменитий дідусь ніколи б не відмовляв її йти на проєкт.

"Ніколи б в житті. Він би сказав: Іди і зроби там всіх!" - зазначила Доменіка.

Дівчина мріяла, щоб дідусь побачив її на сцені "Голосу" і пишався нею.

Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва порадили їй не сильно засмучуватися і далі продовжувати займатися музикою.

Доменіка Ющенко - "Плакала" (відео: YouTube)

Користувачі мережі також прокоментували її виступ.