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В Україні викрили продаж баз даних Держприкордонслужби

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 19:07
В Україні викрили продаж баз даних Держприкордонслужби
Фото: СБУ (РБК-Україна)

Чинний і колишній прикордонники продавали дані Прикордонної служби кримінальним групам

Служба безпеки України викрила в Івано-Франківській області діючого і колишнього прикордонників на продаж секретної інформації з баз даних Державної прикордонної служби. Бази даних продавалися, зокрема, учасникам кримінальних угруповань.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Як зазначили правоохоронці, прикордонники пропонували свої послуги через інтернет, а оплату отримували на банківські картки.

"За попередніми даними слідства, зловмисники продавали дані про перетин держкордону громадянами України та іноземцями, термін їх перебування в країні та наявність заборон на в'їзд або виїзд", - повідомили в СБУ.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Матеріали справи направлені в суд.

Раніше РБК-Україна писало, що у травні стався витік персональних даних українців в результаті хакерської атаки на банки, державні органи і служби перевезень, за даним фактом правоохоронці провели 36 обшуків і повідомили 8 підозр.

Також повідомлялося, що СБУ в Харкові викрила хакерів, які обкрадали банківські рахунки українців.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Служба безпеки УкраїниГосударственная пограничная службабаза данных
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