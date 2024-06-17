17 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя занимать деньги

Сегодня, 17 июня, праздник - православные украинцы чтят память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила и преподобного Ипатия, игумена Руфенианского по новому церковному календарю. В народе этот день называется
Молодой Ярило (Мануил-солнцестой).
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Мануил, Савел и Исмаил были братьями, родом из аристократического персидского рода. Их отец соблюдал языческие верования, тогда как мать, которая была христианкой, тайно окрестила своих сыновей и воспитывала их в православии. Эта вера крепко закрепилась в их жизни, и братья были готовы пожертвовать всем ради нее.
В 362 году все трое вступили на военную службу и были отправлены от персидского царя Шапура к императору Юлиану, чтобы обсудить мирный договор между Персией и Римской империей.
Император, узнав об их христианской вере, велел им совершить жертвоприношение. Но братья категорически отказались участвовать в языческом обряде. Разъяренный император приказал заключить в тюрьму мирных посланцев и подвергнуть их жестоким пыткам.
Во время заключения святые мученики проявляли стойкость и отсутствие страха, продолжая прославлять Бога и молиться. Это разозлило императора и он отдал приказ казнить посланников из Персии. Далее Юлиан решил сжечь тела братьев, но произошло землетрясение, и мощи мучеников исчезли под землей.
Верующие молились о душах казненных, чтобы земля вернула тела святых. Это произошло через два дня, и из мощей распространялся приятный аромат. Многие свидетели этого чуда, кто до этого оставался язычником, приняли христианскую веру.
В 362 году останки святых Мануила, Савела и Измаила были торжественно похоронены. Считается, что мощи братьев обладают даром чудотворения.
Мануил, Савел и Исмаил, фрагмент иконы (изображение: Википедия)
Ипатий родился в набожной христианской семье. Сызмальства он стремился к духовному развитию и посвятил себя служению Богу. В юности Ипатий присоединился к монастырю, где провел несколько лет в учебе и молитвах, приобретая духовную мудрость.
Позже Ипатий стал настоятелем Руфенианского монастыря, сделав его центром духовного развития и просвещения для христиан. Выделялся своей мудростью, скромностью и способностью управлять христианским сообществом, что способствовало увеличению уважения и авторитета монастыря.
Также известен своими духовными свершениями, включающими в себя непрерывные молитвы, помощь нуждающимся и соблюдение строгого поста. В его жизни произошло много чудес, свидетельствующих о святости и Божьей благодати.
После смерти Ипатий был канонизирован и стал почитаемым святым. К его мощам и по сей день приходят многие паломники для молитв и получения благодати.
Преподобный Ипатий Печерский, целитель (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется занимать деньги, иначе могут возникнуть финансовые проблемы, которые будут сопровождать вас в течение всего года.
У наших предкой этот день известен под названием Молодой Ярило (Мануил-солнцестой), поскольку в дохристианские времена он отмечался как праздник бога солнца.
Считается, что это идеальное время для домашней работы, такой как стирка, уборка или готовка, а также благоприятный день для переезда или смены работы.
Сегодня именины празднуют: Иосиф, Исмаил, Клим, Кирилл, Никита, Максим, Пелагея Савелий.
По гороскопу люди, родившиеся сегодня - Близнецы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.