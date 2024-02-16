16 свежих украинских песен, которые нужно послушать прямо сейчас
С начала февраля украинская музыкальная сцена радует слушателей новыми композициями, которые оставляют незабываемое впечатление. На этой неделе эта тенденция продолжается.
РБК-Украина (проект Styler) выбрал для вас 16 хороших новых украинских песен, которые можно смело добавить в свой плейлист.
"Антитіла" - "Ти саме та"
Эта песня - посвящение не только любимым, но и общей для всех Родине: именно той, которой небо будем держать и по кругу будем петь, что любим.
Саша Чемеров - "Сльози"
Артист уверен: "все имеют право облегчать свою боль слезами, несмотря на реакцию окружающих". Ибо "слезы унимают боль, очищают, помогают избавиться от стресса и его последствий".
"Слезы это не проявление слабости, это проводник силы. Будьте сильными, плачьте", - добавляет Чемеров.
"Паліндром" - "Сансет"
Певец говорит, что когда писал этот трек, вспомнилась какая-то аллегория со сломанной рукой: чтобы утешить травмированного, мы рисовали солнце на его гипсе.
"Где-то все мы сейчас поломаны, но гипс на этот раз больших масштабов. Хочется, чтобы кто-то на нем нарисовал солнце", - добавляет "Паліндром".
KOZAK SIROMAHA - "Віра"
"Мы рождаемся с программой, которая называется "Судьба". Но только с верой мы можем ее изменить, потому что как мы видим судьба у всех разная и неповторимая. Ее можно изменить только с помощью веры. Без веры человеку никак. Кто-то верит в Бога, кто-то верит, что его нет. Но это все вера. Без веры человек вообще не может действовать. Я верю, и делаю свое дело в надежде с любовью", - комментирует свой новый трек певец.
Оля Полякова - "ЩНеПЯС"
В новой работе артистка примерила не только новый цвет волос, но и превратилась в рок-легенду Фредди Меркьюри. Такая трансформация стала яркой иллюстрацией строк из песни Оли: "Чтобы не плакать - я смеюсь" и "раненую душу смехом лечу".
Макс Барских - "SLAY"
"Когда пою ее, словно превращаюсь в другого человека, потому что у каждого есть внутри свой slay", - говорит о песне артист.
Yurii Retrograde - "Let You Go"
RnB/Soul певец из Киева делится своей историей о том, что часто мы не готовы принимать всю ту любовь, которую нам искренне дают.
Chico & Qatoshi - "Картьє"
Дуэт выпустил новый хит. Здесь есть все, что присуще творчеству этого популярного тандема.
Wellboy & Parfeniuk - "Забий"
Этот клип - визуальная история о безответной любви.
Никита Киселев - "В полоні"
Романтик презентовал свою новую чувственную песню, главная идея которой - вера в вечную любовь, которая не знает границ и препятствий, выдерживает испытание временем и расстоянием.
Ivan NAVI - "Біжи по небесах"
Сильная, подлинная и актуальная сегодня песня. Она отзывается в сердце каждого, кому не хватает близкого человека.
Karoon - "Storm"
Электронный дуэт из Киева презентовал трек, от которого вас немного "поштормит".
Schmalgauzen - "Айстри"
Хочется плакать от столь прекрасной песни. Эта композиция - частица новой мини-альбома группы, которая называется "La Dame Blanche".
Потап - "Дочекайся"
Новая песня рэпера посвящается украинкам, ожидающим возвращения своих мужей и сыновей, братьев и родителей домой с войны.
СКАЙ - "Кохана"
Олег Собчук уверен, что любовь - это то мощное чувство, способное сделать человечество лучше и спасти этот мир. Главное верить, желать и совершать соответствующие действия.
Blockbaby - "Berachain"
Это экспериментальная работа, сочетающая в себе юмор с одной стороны, но и скрытый смысл о достижении целей с другой.
Раньше мы делились 12 новыми украинскими песнями, которые завораживают и вдохновляют.
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