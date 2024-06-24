16 способов, которые помогут сохранить прохладу в квартире во время жары
Лето в разгаре, а с ним и жара, которая может сделать пребывание дома (особенно - в квартире) некомфортным. Но выход всегда есть.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких простых способах, которые помогут вам сохранить прохладу дома даже без кондиционера, не тратя много денег.
Советы по сохранению прохлады в квартире
Завесьте шторы или жалюзи на окнах, выходящих на солнечную сторону
Это поможет значительно снизить количество солнечного света, который проникает в комнату, и, соответственно, снизить температуру.
Используйте пленку для тонировки окон
Ее можно наклеить на стекло извне или изнутри, и она поможет отразить жаркие солнечные лучи.
Засадите окна "кудрявыми" растениями
Заставьте подоконники растениями (иллюстрация: Freepik)
Расставьте на подоконнике "кудрявые" растения (ампельные вьющиеся и разнообразные комнатные лианы). Их листья создадут естественный навес и помогут охладить воздух. К тому же растения украсят комнату.
Используйте вентиляторы
Их можно установить у окон, чтобы вытягивать горячий воздух из комнаты или использовать их для циркуляции прохладного воздуха по комнате.
Создайте сквозняк
Откройте окна с одной стороны квартиры и дверь с другой, чтобы создать поток воздуха.
Открывайте окна ночью и утром, когда воздух прохладный
Открывайте окна тогда, когда нет жары на улице (иллюстрация: Freepik)
Это поможет вывести из квартиры нагретый за день воздух, зато наполнит дом прохладой.
Принимайте прохладный душ или ванну
Это не только позволит охладиться и увлажнить кожу, но и поможет уменьшить дискомфорт от жары.
Однако не стоит использовать холодную или ледяную воду - резкий перепад температур может вызвать у организма стресс, что может привести к заболеваниям.
Выключайте свет и электроприборы, когда они не используются
Это будет уменьшать нагревательное действие ламп, соответственно, предотвращать чрезмерный нагрев воздуха.
Носите легкую одежду из натуральных тканей
Такая одежда предотвращает перегревание, ведь в отличие от синтетики обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха.
Готовьте еду утром или вечером, когда не так жарко
Готовьте еду, когда прохладнее (иллюстрация: Freepik)
Жар от газовой или электрической плиты нагревает воздух, и так достаточно горячий летом. Так что лучше выбирать для приготовления пищи время, когда воздух естественно прохладный - вечер или утро.
Используйте увлажнитель воздуха
Сухой воздух кажется более жарким, чем влажный. Поэтому используйте увлажнитель воздуха, чтобы добавить в комнату влаги и сделать нахождение в ней более комфортной.
Поставьте миски с водой у батарей
Если батарея - например, в ванной - все еще горячая - это ускорит испарение влаги и сделает воздух прохладнее, как в случае с использованием увлажнителя.
В противном случае расстановка мисок с водой у батарей поможет не задеть посуду случайно.
Развесьте мокрые полотенца в комнатах
Этот метод подобен предыдущему и позволяет сделать воздух более прохладны благодаря испарению влаги из ткани.
В то же время по сравнению с мисками полотенца занимают гораздо меньше места.
Используйте хлопковое или льняное постельное белье
Постельное белье из этого материала лучше пропускает воздух, чем синтетическое. Можно также положить в постель простыню из сатина или шелка, обладающих охлаждающим эффектом.
Заморозьте бутылки с водой
Используйте их как самодельные ледники. Их можно положить в кровать, чтобы охладить ее, или использовать как холодный компресс.
Пейте много воды
Пейте много воды в жару (иллюстрация: Freepik)
Это поможет избежать обезвоживания, которое может случиться из-за жары.
Лучше всего использовать комбинацию нескольких методов, чтобы достичь наилучшего результата.
Важно! Если вы чувствуете себя слишком дискомфортно из-за жары, обратитесь к врачу, друзьям или родственникам за помощью.
Кстати, раньше мы писали о том, как не простудиться под кондиционером.
Читайте также, какие приборы лучше не использовать в связи с отключением электроэнергии.
При написании материала использовались следующие источники: онлайн-ресурсы The Spruce и Martha Stewart, портал WikiHow.