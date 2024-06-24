16 способов, которые помогут сохранить прохладу в квартире во время жары

Лето в разгаре, а с ним и жара, которая может сделать пребывание дома (особенно - в квартире) некомфортным. Но выход всегда есть.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких простых способах, которые помогут вам сохранить прохладу дома даже без кондиционера, не тратя много денег.

Советы по сохранению прохлады в квартире

Завесьте шторы или жалюзи на окнах, выходящих на солнечную сторону

Это поможет значительно снизить количество солнечного света, который проникает в комнату, и, соответственно, снизить температуру.

Используйте пленку для тонировки окон

Ее можно наклеить на стекло извне или изнутри, и она поможет отразить жаркие солнечные лучи.

Засадите окна "кудрявыми" растениями

Заставьте подоконники растениями (иллюстрация: Freepik)

Расставьте на подоконнике "кудрявые" растения (ампельные вьющиеся и разнообразные комнатные лианы). Их листья создадут естественный навес и помогут охладить воздух. К тому же растения украсят комнату.

Используйте вентиляторы

Их можно установить у окон, чтобы вытягивать горячий воздух из комнаты или использовать их для циркуляции прохладного воздуха по комнате.

Создайте сквозняк

Откройте окна с одной стороны квартиры и дверь с другой, чтобы создать поток воздуха.

Открывайте окна ночью и утром, когда воздух прохладный

Открывайте окна тогда, когда нет жары на улице (иллюстрация: Freepik)

Это поможет вывести из квартиры нагретый за день воздух, зато наполнит дом прохладой.

Принимайте прохладный душ или ванну

Это не только позволит охладиться и увлажнить кожу, но и поможет уменьшить дискомфорт от жары.

Однако не стоит использовать холодную или ледяную воду - резкий перепад температур может вызвать у организма стресс, что может привести к заболеваниям.

Выключайте свет и электроприборы, когда они не используются

Это будет уменьшать нагревательное действие ламп, соответственно, предотвращать чрезмерный нагрев воздуха.

Носите легкую одежду из натуральных тканей

Такая одежда предотвращает перегревание, ведь в отличие от синтетики обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха.

Готовьте еду утром или вечером, когда не так жарко

Готовьте еду, когда прохладнее (иллюстрация: Freepik)

Жар от газовой или электрической плиты нагревает воздух, и так достаточно горячий летом. Так что лучше выбирать для приготовления пищи время, когда воздух естественно прохладный - вечер или утро.

Используйте увлажнитель воздуха

Сухой воздух кажется более жарким, чем влажный. Поэтому используйте увлажнитель воздуха, чтобы добавить в комнату влаги и сделать нахождение в ней более комфортной.

Поставьте миски с водой у батарей

Если батарея - например, в ванной - все еще горячая - это ускорит испарение влаги и сделает воздух прохладнее, как в случае с использованием увлажнителя.

В противном случае расстановка мисок с водой у батарей поможет не задеть посуду случайно.

Развесьте мокрые полотенца в комнатах

Этот метод подобен предыдущему и позволяет сделать воздух более прохладны благодаря испарению влаги из ткани.

В то же время по сравнению с мисками полотенца занимают гораздо меньше места.

Используйте хлопковое или льняное постельное белье

Постельное белье из этого материала лучше пропускает воздух, чем синтетическое. Можно также положить в постель простыню из сатина или шелка, обладающих охлаждающим эффектом.

Заморозьте бутылки с водой

Используйте их как самодельные ледники. Их можно положить в кровать, чтобы охладить ее, или использовать как холодный компресс.

Пейте много воды

Пейте много воды в жару (иллюстрация: Freepik)

Это поможет избежать обезвоживания, которое может случиться из-за жары.

Лучше всего использовать комбинацию нескольких методов, чтобы достичь наилучшего результата.

Важно! Если вы чувствуете себя слишком дискомфортно из-за жары, обратитесь к врачу, друзьям или родственникам за помощью.