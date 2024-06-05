RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

16 правил, которые должен знать каждый турист перед походом в Карпатские горы

Перед восхождением на Карпаты вы должны выучить несколько правил (фото: freepik.com )
Автор: Анна Шиканова

Карпатские горы - это живописный горный массив, ежегодно привлекающий тысячи туристов. Однако, несмотря на красоту природы, горы могут быть опасны, если не соблюдать несколько простых правил.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно совершить перед походом в горы, а чего категорически делать нельзя.

Что нужно знать перед походом в Карпаты

Планируйте маршрут

Тщательно спланируйте маршрут, учитывая вашу физическую подготовку, время и погодные условия. Изучите карты, прогноз погоды и ищите информацию о местности, которую вы будете проходить.

Одевайтесь по погоде

Горная погода может быть изменчива, поэтому важно одеваться слоями, чтобы иметь возможность регулировать температуру. Не забудьте об удобной обуви, головном уборе, дождевике и солнцезащитном креме.

Сообщите о своих планах

Перед тем, как отправиться в горы, обязательно сообщите близким или друзьям о вашем маршруте, ожидаемом времени возврата и номере телефона экстренной службы.

Зарядите телефоны

Перед походом убедитесь, что ваши телефоны (да-да, возьмите лучше не один, а минимум два гаджета с собой) полностью заряжены. Также не забудьте приобрести мощный павербанк.

Аптечка

Соберите аптечку первой помощи с необходимыми медикаментами. Обязательно возьмите обезболивающие и жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен), антисептики (йод, зеленка, перекись водорода), вата, противомикробные и ранозаживляющие мази, бинты, лейкопластыри.

А также активированный уголь, пантенол, средство от комаров и клещей, солнцезащитный крем, регидратационный раствор, пинцет и ножницы. И не забудьте о лекарствах, которые вы принимаете регулярно. Упакуйте аптечку в герметичный контейнер, чтобы защитить ее от влаги.

Изучите правила разведения огня

Разводить огонь можно только в специально оборудованных местах. Не оставляйте костер без присмотра, полностью потушите его перед уходом.

Будьте осторожны с дикими животными

В Карпатах водятся дикие животные, такие как медведи, волки и рыси. Не подходите к ним близко, не кормите их и не оставляйте пищу без присмотра.

Будьте готовы к непредвиденным ситуациям

В горах всегда есть риск непредвиденных ситуаций, таких как изменение погоды, травмы или потеря пути. Будьте готовы к таким ситуациям и имейте план действий.

Уважайте природу

Не оставляйте мусор, не шумите и не наносите вреда растениям и животным.

Тщательно готовьтесь к походу в горы (фото: Getty Images)

Что ни в коем случае нельзя делать во время похода в горы

  • Всегда соблюдайте четко определенный маршрут, не сходите с него без уважительной причины. Это поможет вам не заблудиться и не подвергнуть себя опасности.

  • Погода в горах может меняться очень быстро, поэтому важно перед походом тщательно изучить прогноз синоптиков и готовиться к любым изменениям. Не ходите в горы, если прогнозируются сильные дожди, грозы или опасные погодные явления.

  • Не купайтесь в горных реках и не пейте из них воду

  • Если вы не уверены, что гриб или ягода съедобны, - не собирайте их

  • Не ходите в горы ночью

  • Не употребляйте алкоголь перед походом, потому что он может привести к нарушению координации и снижению бдительности, что может быть опасно в горах.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарпатыгориПравила безопасности