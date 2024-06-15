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Курбан-байрам: что нельзя делать, традиции и история праздника

Суббота 15 июня 2024 06:45
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Курбан-байрам: что нельзя делать, традиции и история праздника Когда в Украине празднуют Курбан-байрам (фото: Getty Images)
Автор: Марина Кравченко

Курбан-байрам в 2024 году приходится на 16 июня. Это исламский праздник, отмечающий окончание хаджа через 70 дней после Ураза-байрам. Праздник чтит память о жертвоприношении пророка Ибрахима и длится несколько дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда отмечаем праздник Курбан-байрам, что нельзя делать в этот день и как поздравить близких.

Как празднуют Курбан-Байрам

Праздник Курбан-байрам в этом году длится четыре дня - с 16 по 20 июня.

Празднование начинается очень рано, на рассвете. В этот день верующие отправляются в мечеть, чтобы прочесть праздничный намаз (молитву), обычно между 7 и 9 часами утра. Перед этим обязательно нужно совершить омовение, подстричь волосы и ногти и надеть чистую одежду. Перед молитвой верующим не рекомендуется есть.

Когда утренняя молитва завершится, мусульмане возвращаются домой. После завтрака они снова отправляются в мечеть или на место совершения праздничной молитвы, чтобы прослушать специальную проповедь.

Жертвоприношение происходит сразу после завершения праздничной молитвы. Приносимый в жертву баран должен быть минимум семи месяцев отроду. Также можно принести в жертву корову или быка, достигших возраста двух лет.

Животное для жертвоприношения следует выбирать крепкое и здоровое, не имеющее недостатков, которые могли бы плохо повлиять на количество и качество мяса. В жертву нельзя приносить животных с явными признаками слепоты, болезни, а также тех, у которых отрезана часть уха или хвоста (или их нет совсем), не имеющих большинства зубов или сильно поврежденных рогов.

Курбан-байрам: что нельзя делать, традиции и история праздникаПраздничный намаз на праздник Курбан-Байрам (фото: Getty Images)

Что нужно делать в этот день

В праздничные дни принято раздавать милостыню и дарить подарки. Также есть некоторые запреты:

  • нельзя употреблять алкоголь
  • не разрешается ходить в грязной одежде
  • следует избегать тяжелого физического труда
  • нельзя ругаться или ссориться с кем-то

Это день, когда люди ходят в гости и поздравляют друг друга, говоря традиционные слова:

  • "Ид мубарак!" или "Иду-кум мубарак!" - "Да будет благословен ваш праздник!"
  • "Ид аль-Адъхья мубарак" - "Благословенный праздник жертвоприношения!"
  • "Такабабля-Ллаху минная ва-мин-кум" - "Пусть примет Аллах от нас и от вас!".

Можно также использовать простое поздравление: "С праздником Курбан-байрам!"

Курбан-байрам: что нельзя делать, традиции и история праздника

Праздничная еда мусульман (фото: Getty Images)

Поздравление с праздником Курбан-Байрам в прозе

  • В этот особый день желаю вам море радости, глубочайшего покоя и безграничного счастья! Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом родных сердец, здоровьем и взаимным пониманием. Пусть каждый миг принесет вам только положительные эмоции и новые возможности для развития. С праздником Курбан-байрам!
  • Пусть этот праздник Курбан-байрам принесет вам счастье, мир и гармонию. Желаю, чтобы каждый ваш день был полон радости и положительных эмоций. С праздником!
  • Поздравляю с большим праздником – Курбан-байрамом! Желаю, чтобы каждый ваш шаг был обдуманным и мудрым, а жизнь отдавала вам только положительные эмоции и гармонию.
  • Пусть праздничные дни Курбан-Байрама принесут вам тепло, свет и радость. Желаю, чтобы ваши сердца наполнились любовью и взаимопониманием. С праздником!
  • Примите самые искренние поздравления по случаю Курбан-Байрама. Пусть каждый миг этого праздника будет особенным и заполненным только положительными эмоциями. Желаю вам мира, здоровья и счастья!
  • Поздравляю с праздником Курбан-байрам! Желаю, чтобы каждый ваш день был как солнечный луч, прогоняющий все заботы и невзгоды. Пусть ваши надежды сбываются, а удача сопровождает вас во всех делах.

Курбан-байрам: что нельзя делать, традиции и история праздника

Курбан-байрам: что нельзя делать, традиции и история праздника

Открытки на праздник Курбан-Байрам (изображение: umma.in.ua)

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При написании материала были использованы источники: сайты Духовного управления мусульман Украины, Dnipro Islam и Википедия.

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