15 березня: який сьогодні день, що можна і не можна робити за прикметами

15 березня відзначаються Всесвітній день споживача, Міжнародний день захисту дитинчат тюлені, а також Всесвітній день соціальної роботи. Також в цей день було запатентовано ескалатор і відкрито перший банк донорської крові. За церковним календарем вшановують пам’ять мученика Феодота Кіринейського, якого в народі називають Федот-Вітронос.

Що можна і не можна робити сьогодні, чим цей день особливий, які події вшановуються - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Яке церковне і народне свято 15 березня, традиції

На Федота, якого називали Вітроносом, зазвичай були сильні вітри. В цей день варто молитися й просити здоров'я для рідних і близьких.

У Федотів день городники сіють на розсаду насіння помідорів, перців, ранньої білокачанної, цвітної та брюссельської капусти.

Згідно з повір’ям, на Федота Вітроноса дуже легко підхопити застуду. Тому є прикмета, що краще в цей день нікуди з дому без особливої потреби не виходити.

Що не можна робити

Варто утриматися від скандалів, сварок, а також гучних веселощів.

Не варто можна багато працювати, особливо виконувати важкі справи по дому.

Постарайтеся не дивитися на вечірнє небо. Якщо побачите падаючу зірку, це до тяжкої хвороби і навіть смерті.

Під забороною покупка одягу і штопання шкарпеток - так можна зашити своє щастя.

Вагітним в цей день краще не обіймати чужих дітей, інакше власна дитина буде часто хворіти.

Прикмети на 15 березня

Вранці пішов сніг - до урожаю зернових.

Хуртовини та снігопади означають, що перша зелена трава з'явиться ще нескоро.

А теплий південний вітер означає дощове, але тепле літо, холодний північний вітер - таке і літо.

Якщо в сім'ї є людина, що народилася 15 березня, її пригощають кашею на меду, щоб вона залишалася вірною близьким все життя.

Якщо на Федота посіяти селеру і цибулю - урожай цих культур буде хорошим.

15 березня день ангела у людей з такими іменами:

Агафон, Арсеній, Богдан, Євдокія, Микола, Сава, Федот.

Пам'ятні дати 15 березня: