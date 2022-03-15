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15 березня: який сьогодні день, що можна і не можна робити за прикметами

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Вівторок 15 березня 2022 07:00
15 березня: який сьогодні день, що можна і не можна робити за прикметами Фото: Який день 15 березня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

15 березня відзначаються Всесвітній день споживача, Міжнародний день захисту дитинчат тюлені, а також Всесвітній день соціальної роботи. Також в цей день було запатентовано ескалатор і відкрито перший банк донорської крові. За церковним календарем вшановують пам’ять мученика Феодота Кіринейського, якого в народі називають Федот-Вітронос.

Що можна і не можна робити сьогодні, чим цей день особливий, які події вшановуються - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Яке церковне і народне свято 15 березня, традиції

На Федота, якого називали Вітроносом, зазвичай були сильні вітри. В цей день варто молитися й просити здоров'я для рідних і близьких.

У Федотів день городники сіють на розсаду насіння помідорів, перців, ранньої білокачанної, цвітної та брюссельської капусти.

Згідно з повір’ям, на Федота Вітроноса дуже легко підхопити застуду. Тому є прикмета, що краще в цей день нікуди з дому без особливої потреби не виходити.

Що не можна робити

  • Варто утриматися від скандалів, сварок, а також гучних веселощів.
  • Не варто можна багато працювати, особливо виконувати важкі справи по дому.
  • Постарайтеся не дивитися на вечірнє небо. Якщо побачите падаючу зірку, це до тяжкої хвороби і навіть смерті.
  • Під забороною покупка одягу і штопання шкарпеток - так можна зашити своє щастя.
  • Вагітним в цей день краще не обіймати чужих дітей, інакше власна дитина буде часто хворіти.

Прикмети на 15 березня

  • Вранці пішов сніг - до урожаю зернових.
  • Хуртовини та снігопади означають, що перша зелена трава з'явиться ще нескоро.
  • А теплий південний вітер означає дощове, але тепле літо, холодний північний вітер - таке і літо.
  • Якщо в сім'ї є людина, що народилася 15 березня, її пригощають кашею на меду, щоб вона залишалася вірною близьким все життя.
  • Якщо на Федота посіяти селеру і цибулю - урожай цих культур буде хорошим.

15 березня день ангела у людей з такими іменами:

Агафон, Арсеній, Богдан, Євдокія, Микола, Сава, Федот.

Пам'ятні дати 15 березня:

  • У 1493 році два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повернулися до Іспанії.
  • У 1892 році американський винахідник Джесс Рено запатентував ескалатор.
  • У 1906 році була зареєстрована компанія - виробник автомобілів та авіадвигунів "Роллс-Ройс".
  • У 1907 році до фінського Сейму були обрані перші у світі жінки-парламентарії.
  • У 1927 році почалося будівництво Дніпрогесу.
  • У 1937 році в Чикаго був відкритий перший банк донорської крові.
  • У 1938 році в Саудівській Аравії була виявлена перша нафта.
  • У 1957 році в Дубні був запущений найбільший у світі прискорювач заряджених частинок - синхрофазотрон.
  • У 1985 році був зареєстрований перший домен у зоні ".COM".

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