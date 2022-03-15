ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

15 марта: какой сегодня день, что можно и нельзя делать по приметам

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 07:00
15 марта: какой сегодня день, что можно и нельзя делать по приметам Фото: какой день 15 марта (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

15 марта отмечаются Всемирный день потребителя, Международный день защиты детенышей тюленя, а также Всемирный день социальной работы. Также в этот день был запатентован эскалатор и открыт первый банк донорской крови. По церковному календарю чтят память мученика Феодота Киринейского, которого в народе называют Федот-Ветронос.

Что можно и нельзя делать сегодня, чем этот день особенный, какие события чествуются - читайте ниже в нашем материале Styler.

Какой церковный и народный праздник 15 марта, традиции

На Федота, которого называли Ветроносом, обычно были сильные ветры. В этот день стоит молиться и просить здоровья для родных и близких.

В Федотов день огородники сеют на рассаду семена помидоров, перцев, ранней белокочанной, цветной и брюссельской капусты.

Согласно поверью, на Федота Ветроноса очень легко подхватить простуду. Поэтому есть примета, что лучше в этот день никуда из дома без особой надобности не выходить.

Что нельзя делать

  • Стоит воздержаться от скандалов, ссор, а также громкого веселья.
  • Не стоит много работать, особенно выполнять трудные дела по дому.
  • Постарайтесь не смотреть на вечернее небо. Если увидите падающую звезду, это к тяжелой болезни и даже смерти.
  • Под запретом покупка одежды и штопка носков - так можно зашить свое счастье.
  • Беременным в этот день лучше не обнимать чужих детей, иначе собственный ребенок будет часто болеть.

Приметы на 15 марта

  • Утром пошел снег - к урожаю зерновых.
  • Метели и снегопады означают, что первая зеленая трава появится еще нескоро.
  • А теплый южный ветер означает дождливое, но теплое лето, холодный северный ветер - такое и лето.
  • Если в семье есть человек, родившийся 15 марта, то его угощают кашей на меду, чтобы он оставался верной близким всю жизнь.
  • Если на Федота посеять сельдерей и лук - урожай этих культур будет хорошим.

15 марта день ангела у людей с такими именами:

Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Николай, Савва, Федот.

Памятные даты 15 марта:

  • В 1493 году два из трех кораблей первой экспедиции Колумба вернулись в Испанию.
  • В 1892 году американский изобретатель Джесс Рено запатентовал эскалатор.
  • В 1906 году была зарегистрирована компания-производитель автомобилей и авиадвигателей "Роллс-Ройс".
  • В 1907 году в Финский Сейм были избраны первые в мире женщины-парламентарии.
  • В 1927 году началось строительство Днепрогэса.
  • В 1937 году в Чикаго был открыт первый банк донорской крови.
  • В 1938 году в Саудовской Аравии была обнаружена первая нефть.
  • В 1957 году в Дубне был запущен крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц - синхрофазотрон.
  • В 1985 году был зарегистрирован первый домен в зоне ".COM".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине
LITE
Российские звезды, поддержавшие убийство Путиным украинцев: кто они, и как их могут наказать
Российские звезды, поддержавшие убийство Путиным украинцев: кто они, и как их могут наказать