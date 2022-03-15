15 марта: какой сегодня день, что можно и нельзя делать по приметам
15 марта отмечаются Всемирный день потребителя, Международный день защиты детенышей тюленя, а также Всемирный день социальной работы. Также в этот день был запатентован эскалатор и открыт первый банк донорской крови. По церковному календарю чтят память мученика Феодота Киринейского, которого в народе называют Федот-Ветронос.
Что можно и нельзя делать сегодня, чем этот день особенный, какие события чествуются - читайте ниже в нашем материале Styler.
Какой церковный и народный праздник 15 марта, традиции
На Федота, которого называли Ветроносом, обычно были сильные ветры. В этот день стоит молиться и просить здоровья для родных и близких.
В Федотов день огородники сеют на рассаду семена помидоров, перцев, ранней белокочанной, цветной и брюссельской капусты.
Согласно поверью, на Федота Ветроноса очень легко подхватить простуду. Поэтому есть примета, что лучше в этот день никуда из дома без особой надобности не выходить.
Что нельзя делать
- Стоит воздержаться от скандалов, ссор, а также громкого веселья.
- Не стоит много работать, особенно выполнять трудные дела по дому.
- Постарайтесь не смотреть на вечернее небо. Если увидите падающую звезду, это к тяжелой болезни и даже смерти.
- Под запретом покупка одежды и штопка носков - так можно зашить свое счастье.
- Беременным в этот день лучше не обнимать чужих детей, иначе собственный ребенок будет часто болеть.
Приметы на 15 марта
- Утром пошел снег - к урожаю зерновых.
- Метели и снегопады означают, что первая зеленая трава появится еще нескоро.
- А теплый южный ветер означает дождливое, но теплое лето, холодный северный ветер - такое и лето.
- Если в семье есть человек, родившийся 15 марта, то его угощают кашей на меду, чтобы он оставался верной близким всю жизнь.
- Если на Федота посеять сельдерей и лук - урожай этих культур будет хорошим.
15 марта день ангела у людей с такими именами:
Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Николай, Савва, Федот.
Памятные даты 15 марта:
- В 1493 году два из трех кораблей первой экспедиции Колумба вернулись в Испанию.
- В 1892 году американский изобретатель Джесс Рено запатентовал эскалатор.
- В 1906 году была зарегистрирована компания-производитель автомобилей и авиадвигателей "Роллс-Ройс".
- В 1907 году в Финский Сейм были избраны первые в мире женщины-парламентарии.
- В 1927 году началось строительство Днепрогэса.
- В 1937 году в Чикаго был открыт первый банк донорской крови.
- В 1938 году в Саудовской Аравии была обнаружена первая нефть.
- В 1957 году в Дубне был запущен крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц - синхрофазотрон.
- В 1985 году был зарегистрирован первый домен в зоне ".COM".