15 апреля: какой церковный праздник, что нельзя делать в эту дату

15 апреля православные христиане чтят память иеромонаха Тита Чудотворца. В народе праздник называется Тит-ледолом.
В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.
Святой Тит - это апостол от семидесяти, ученик апостола Павла, первый епископ Крита. Родился и умер на острове Крит. К нему обращено Послание к Титу, входящее в состав Нового Завета. Тит был язычником по рождению, как сообщает Павел в Послании к Галатам.
В этот день наши предки отгоняли ворон от дома. Считается, над каким жильем птица раскричится, там скоро начнется бесхлебица, и людям придется "затянуть пояса".
День ангела 15 апреля отмечают владельцы таких имен: Георгий, Григорий, Егор, Ефим, Савва.
Раньше мы писали, когда отпразднуем Пасху по разным календарям и будут ли длинные выходные.
Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на Пасху в Украине.