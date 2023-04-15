15 квітня: яке церковне свято, що не можна робити у цю дату

15 квітня православні християни вшановують пам'ять ієромонаха Тита Чудотворця. У народі свято називається Тіт-лідолом.
У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети.
Святий Тит – це апостол від сімдесяти, учень апостола Павла, перший єпископ Криту. Народився та помер на острові Кріт. До нього звернено Послання до Тита, яке входить до складу Нового Завіту. Тіт був язичником народження, як повідомляє Павло в Посланні до Галатів.
Наші пращури в цей день відганяли ворон від дому. Вважається, над яким житлом птах розкриється, там незабаром почнеться безхлібиця, і людям доведеться "затягнути паски".
День ангела 15 квітня відзначають власники таких імен: Георгій, Григорій, Єгор, Юхим, Сава.
Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.
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