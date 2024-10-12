15 новых украинских песен, которые освежат вас плейлист. Устройте музыкальные выходные

Вторая неделя октября оказалась щедрой на премьеры, украинские артисты представили немало новых песен. И среди них вы точно можете найти что-то для своего плейлиста.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 15 свежих треков, которые следует послушать уже сейчас.
Эта песня стала манифестом для взрослых женщин, которые стремятся показать, что у них вперед еще немало возможностей, независимо от обстоятельств и возраста. Полякова отметила, что хочет, чтобы этот трек вдохновлял женщин принимать свои ошибки и прошлый опыт, и использовать их для своего роста.
После безумного успеха трека "Stay Home" и выпуска "Boom", украинский дуэт, который часто сравнивают с Twenty One Pilots, выпускает новый сингл, сочетающий жанры альтернатива, альтернативный рок и психоделический поп.
Этот клип и песня - очень личная работа о разочаровании и честном рассказе, который сегодня отзывается многим украинцам, у которых осень забрала спокойствие, планы на будущее, землю под ногами, жизнь
Молодой певец и популярный репетитор по английскому языку из TikTok стал подопечным Димы Монатика в проекте "Неймовірні дуети". Звездный артист выбрал юношу среди многих участников благодаря яркому стилю и харизме. В результате совместного колаба они написали "песню-поддержку всем, кто вынужденно уехал".
Слова "ти без мене - Титанік, і точно не вирулиш на поворотах" - не просто метафора, это история о любви, которая побеждает все жизненные невзгоды.
Это трек-манифест, созданный на основе собственного жизненного опыта Влада и Анны. Он погружает слушателя в мир чувств, в котором любовь сталкивается с тысячами испытаний, демонстрируя, насколько непросто найти путь друг к другу после пережитых травм.
Эта песня начала рождаться у Алены еще во время "Евровидения". Артистка надеется, что трек найдет отклик в сердцах украинцев, и мы все испытаем желание оставить после себя как можно больше света и добра.
"Пусть эта песня станет для вас вдохновением и напоминанием о том, как важно творить добро и делать этот мир лучше", - комментирует она.
Новая песня артистки посвящена моментам, когда влюбленность охватывает тебя с первого взгляда.
Эта песня была записана еще перед началом полномасштабной войны с нашим извечным врагом. По этой причине она и легла пылиться в ящик. Но все же Юрий Юрченко решил выпустить ее сейчас - в честь 20-летия группы, "когда уже немного пришли в себя и верим, что все пройдет, а музыка вечна".
В новой песне и клипе заслуженный артист призывает украинцев любить, любиться и рожать.
Ранее стало известно, что украинка Таню Муиньо сняла клип для южнокорейской поп-звезды.
Кроме этого, недавно звезда "Голосу країни" вышла замуж.