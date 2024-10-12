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15 нових українських пісень, які освіжать вас плейлист. Влаштуйте музичні вихідні

Нові українські пісні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Другий тиждень жовтня виявився щедрим на прем'єри, українські артисти представили чимало нових пісень. І серед них ви точно можете знайти щось для свого плейлиста.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 15 свіжих треків, які варто послухати вже зараз.

Оля Полякова - "Жінка з цікавим минулим"

Ця пісня стала маніфестом для дорослих жінок, які прагнуть показати,
що у них попереду ще багато можливостей, незалежно від обставин та віку. Полякова зазначила, що хоче, аби цей трек надихав жінок приймати свої минулі досвіди та помилки, і використовувати їх для свого зростання.

 

Discollusion - "FCK This World"

Після шаленого успіху треку "Stay Home" і випуску "Boom", український дует, який часто порівнюють з Twenty One Pilots, випускає новий сингл, який поєднує жанри альтернатива, альтернативний рок і психоделічний поп.

 

Маша Кондратенко - "Дим"

Цей кліп і пісня - дуже особиста робота про розчарування та чесна розповідь, що сьогодні відгукується багатьом українцям, у яких осінь забрала спокій, плани на майбутнє, землю під ногами, життя

 

MONATIK і TUMAZAR - "Мила не плач"

Молодий співак і популярний репетитор з англійської мови з TikTok став підопічним Діми Монатіка у проекті "Неймовірні дуети". Зірковий артист обрав хлопця серед багатьох учасників завдяки яскравому стилю та харизмі. У результаті спільної колаби вони написали "пісню-підтримку всім, хто вимушено виїхав".

 

KOLA - "Титанік"

Слова "ти без мене - Титанік, і точно не вирулиш на поворотах" - не просто метафора, це історія про любов, яка перемагає всі життєві негаразди.

 

Анна Трінчер & CHEEV - "Не знаю"

Це трек-маніфест створений на основі власного життєвого досвіду Влада та Анни. Він занурює слухача у світ почуттів, у якому кохання стикається з тисячами випробувань, демонструючи наскільки непросто знайти шлях один до одного після пережитих травм.

 

alyona alyona - "А що буде"

Ця пісня почала народжуватися у Альони ще під час "Євробачення". Артистка сподівається, що трек знайде відгук у серцях українців, і ми всі відчуємо бажання залишити після себе якомога більше світла і добра. 

"Нехай ця пісня стане для вас натхненням і нагадуванням про те, як важливо творити добро й робити цей світ кращим", - коментує вона.

 

SKYLERR - "Лілії"

Нова пісня артистки присвячений моментам, коли закоханість охоплює тебе з першого погляду.

 

Yurcash - "Мойдодир"

Ця пісня була записана ще перед початком повномасштабної війни з нашим одвічним ворогом. З цієї причини вона і лягла пилитись в шухляду. Але все ж Юрій Юрченко вирішив випустити її зараз -  на честь 20-річчя гурту, "коли вже трішки оговтались і віримо, що все мине, а музика вічна".

 

ЗАЛІСКО - "Ти народиш мені сина"

У новій пісні і кліпі заслужений артист закликає українців любити, кохатись і народжувати.

 

Також наполегливо пропонуємо вам послухати наступні нові треки від українських виконавців:

DREVO - "Де би де би"

 

Кімната Гретхен - "Зламалось"

 

Krechet - "Michael J"

 

KOVA.LSKA і MONATIK - "кохаєш?"


 
Схожа - "Піони" 

 

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