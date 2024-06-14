14 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нужно святить новые вещи в храме

День памяти святого пророка Елисея

Был библейским пророком и чудотворцем с горы Кармель в Израиле, а также наследником пророка Илии. Известным своими чудесами и великими поступками.

Елисей родился в городе Авел-Мехола, расположенном у реки Иордан. Его отец, Сафат, был богатым фермером. Еще до его рождения произошло несколько чудес, таких как рев золотого тельца в далеком городе Силом, предполагавший рождение великого пророка.

Пророк Илья помазал Елисея святым маслом, передавая ему дух Божий. Елисей совершил много чудес, включая воскресение сына шунамитянки и исцеление Неемана. Он также проклял насмехавшихся над ним парней и две медведицы напали на них.

Елисей стал свидетелем, как Илья поднялся на небо в огненной колеснице. После этого он получил двойную долю духа Ильи. Елисей продолжал служить Богу и совершать чудеса до конца своей жизни.

Икона из пророческого ряда церкви Преображения (изображение: Википедия)

День памяти святого Методия

Родился в Сицилии. С юных лет он принял монашескую жизнь и отличился многими добродетельными поступками. Впоследствии стал патриархом Константинополя.

Святой Методий всегда боролся против иконоборчества, которое в то время было особенно распространено. Он отстаивал правоверие и совершал чудеса, подтверждая свою веру.

Злочестивый император Михаил Травлий преследовал Методия за его веру и даже заключил в тюрьму. После смерти Михаила, Методий был освобожден и продолжил свою службу.

Икона "Торжество Православия", Методий находится наверху справа, рядом с Богородицей (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 14 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

запрещено рвать цветы, чтобы избежать ссор с близкими людьми

нельзя переедать, чтобы дать организму очиститься

не следует одалживать деньги

стоит воздержаться от употребления алкоголя

Вместо этого лучше начать день с молитвы святому Елисею, чтобы он подарил здоровье, благополучие и счастье. Чтобы привлечь богатство этого дня, стоит купить новую вещь, освятить ее в храме и принести домой.

Народные приметы и традиции этого дня

рыба плещется в водоеме - ночью будет гроза

летает много мошек - к хорошему урожаю грибов

чайки садятся на воду, но не купаются - будет теплая погода

петух поет и трясет головой - надвигаются тучи

если звезды блестят на небе - будет жарко, мерцают - пойдет дождь с грозой

дождь весь день - такая погода будет еще 7 недель

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Георгий, Владимир, Егор, Александр, Елисей, Мстислав Иосиф, Вольдемар, Николай, Серафим, Павел.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: