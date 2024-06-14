14 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нужно святить новые вещи в храме

Сегодня, 14 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого пророка Елисея и святого Мефодия, патриарха Царьградского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Был библейским пророком и чудотворцем с горы Кармель в Израиле, а также наследником пророка Илии. Известным своими чудесами и великими поступками.
Елисей родился в городе Авел-Мехола, расположенном у реки Иордан. Его отец, Сафат, был богатым фермером. Еще до его рождения произошло несколько чудес, таких как рев золотого тельца в далеком городе Силом, предполагавший рождение великого пророка.
Пророк Илья помазал Елисея святым маслом, передавая ему дух Божий. Елисей совершил много чудес, включая воскресение сына шунамитянки и исцеление Неемана. Он также проклял насмехавшихся над ним парней и две медведицы напали на них.
Елисей стал свидетелем, как Илья поднялся на небо в огненной колеснице. После этого он получил двойную долю духа Ильи. Елисей продолжал служить Богу и совершать чудеса до конца своей жизни.
Икона из пророческого ряда церкви Преображения (изображение: Википедия)
Родился в Сицилии. С юных лет он принял монашескую жизнь и отличился многими добродетельными поступками. Впоследствии стал патриархом Константинополя.
Святой Методий всегда боролся против иконоборчества, которое в то время было особенно распространено. Он отстаивал правоверие и совершал чудеса, подтверждая свою веру.
Злочестивый император Михаил Травлий преследовал Методия за его веру и даже заключил в тюрьму. После смерти Михаила, Методий был освобожден и продолжил свою службу.
Икона "Торжество Православия", Методий находится наверху справа, рядом с Богородицей (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Вместо этого лучше начать день с молитвы святому Елисею, чтобы он подарил здоровье, благополучие и счастье. Чтобы привлечь богатство этого дня, стоит купить новую вещь, освятить ее в храме и принести домой.
Сегодня именины празднуют: Георгий, Владимир, Егор, Александр, Елисей, Мстислав Иосиф, Вольдемар, Николай, Серафим, Павел.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.