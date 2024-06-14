14 червня: яке церковне свято сьогодні, чому треба святити нові речі в храмі

День пам’яті святого пророка Єлисея

Був біблійним пророком і чудотворцем з гори Кармель в Ізраїлі, а також спадкоємцем пророка Іллі. Відомим своїми дивами та великими вчинками.

Єлисей народився в місті Авел-Мехола, розташованому біля річки Йордан. Його батько, Сафат, був заможним фермером. Ще до його народження сталося кілька чудес, таких як рев золотого тельця в далекому місті Силом, що передбачав народження великого пророка.

Пророк Ілля помазав Єлисея святою оливою, передаючи йому дух Божий. Єлисей здійснив багато чудес, включаючи воскресіння сина шунамитянки та зцілення Неємана. Він також прокляв хлопців, які насміхалися з нього, і дві ведмедиці напали на них.

Єлисей став свідком, як Ілля піднявся на небо у вогняній колісниці. Після цього він отримав подвійну частку духа Іллі. Єлисей продовжував служити Богу і здійснювати чудеса до кінця свого життя.

Ікона з пророчого ряду церкви Преображення (зображення: Вікіпедія)

День пам'яті святого Методія

Народився на Сицилії. З юних років він прийняв монаше життя і відзначився багатьма доброчесними вчинками. Згодом став патріархом Константинополя.

Святий Методій завжди боровся проти іконоборства, яке в той час було особливо поширене. Він відстоював правовірність і здійснював чудеса, підтверджуючи свою віру.

Злочестивий імператор Михаїл Травлій переслідував Методія за його віру та навіть заточив у в'язницю. Після смерті Михаїла, Методій був звільнений і продовжив свою службу.

Ікона "Торжество Православ'я", Методій знаходиться вгорі праворуч, поруч із Богородицею (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 14 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

заборонено рвати квіти, щоб уникнути сварок з близькими людьми

не можна переїдати, щоб дати організму очиститися

не слід позичати гроші

варто утриматися від вживання алкоголю

Натомість краще почати день з молитви святому Єлисею, щоб він подарував здоров'я, добробут і щастя. А щоб привернути багатство цього дня, варто купити нову річ, освятити її в храмі та принести додому.

Народні прикмети і традиції цього дня

риба плескається у водоймі - вночі буде гроза

літає багато мошок - до гарного врожаю грибів

чайки сідають на воду, але не купаються - буде тепла погода

півень співає і трясе головою - насуваються хмари

якщо зірки блищать на небі - буде спекотно, мерехтять - піде дощ з грозою

дощить весь день - така погода буде ще 7 тижнів

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Георгій, Володимир, Єгор, Олександр, Єлисей, Мстислав Йосип, Вольдемар, Микола, Серафим, Павло.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: