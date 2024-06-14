14 червня: яке церковне свято сьогодні, чому треба святити нові речі в храмі

Сьогодні, 14 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого пророка Єлисея та святого Методія, патріарха Царгородського за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Був біблійним пророком і чудотворцем з гори Кармель в Ізраїлі, а також спадкоємцем пророка Іллі. Відомим своїми дивами та великими вчинками.
Єлисей народився в місті Авел-Мехола, розташованому біля річки Йордан. Його батько, Сафат, був заможним фермером. Ще до його народження сталося кілька чудес, таких як рев золотого тельця в далекому місті Силом, що передбачав народження великого пророка.
Пророк Ілля помазав Єлисея святою оливою, передаючи йому дух Божий. Єлисей здійснив багато чудес, включаючи воскресіння сина шунамитянки та зцілення Неємана. Він також прокляв хлопців, які насміхалися з нього, і дві ведмедиці напали на них.
Єлисей став свідком, як Ілля піднявся на небо у вогняній колісниці. Після цього він отримав подвійну частку духа Іллі. Єлисей продовжував служити Богу і здійснювати чудеса до кінця свого життя.
Ікона з пророчого ряду церкви Преображення (зображення: Вікіпедія)
Народився на Сицилії. З юних років він прийняв монаше життя і відзначився багатьма доброчесними вчинками. Згодом став патріархом Константинополя.
Святий Методій завжди боровся проти іконоборства, яке в той час було особливо поширене. Він відстоював правовірність і здійснював чудеса, підтверджуючи свою віру.
Злочестивий імператор Михаїл Травлій переслідував Методія за його віру та навіть заточив у в'язницю. Після смерті Михаїла, Методій був звільнений і продовжив свою службу.
Ікона "Торжество Православ'я", Методій знаходиться вгорі праворуч, поруч із Богородицею (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Натомість краще почати день з молитви святому Єлисею, щоб він подарував здоров'я, добробут і щастя. А щоб привернути багатство цього дня, варто купити нову річ, освятити її в храмі та принести додому.
Сьогодні іменини святкують: Георгій, Володимир, Єгор, Олександр, Єлисей, Мстислав Йосип, Вольдемар, Микола, Серафим, Павло.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми писали про те, коли святкуватимемо Шавуот 2024, а також його історія та традиції.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.