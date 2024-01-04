13-летнему школьнику удалось пройти "Тетрис" до конца. До этого такое мог сделать только ИИ

13-летний ученик из США по имени Уиллис Гибсон, известный как Blue Scuti, достиг уникального достижения, став первым человеком, сумевшим довести игру "Тетрис" до так называемого kill screen - момента, когда головоломка зависает и становится неигральной, что есть своего рода абсолютный финал. Раньше такой успех был характерен только для искусственного интеллекта.

Юноша играл в классическую версию "Тетрис" на игровой приставке Nintendo NES, потратив на это занятие примерно 38 минут. За это время он достиг уровня 157 и набрал максимальное количество очков - 999 999.

Интересно, что в последние секунды Blue Scuti допустил несколько ошибок подряд и был очень близок к поражению. Однако именно в этот момент приставка сдалась - экран завис, а музыка застряла на бесконечной ноте. После этого чемпион не смог сдержать эмоций: "Да! Я потеряю сознание. Я не чувствую своих пальцев. Я не чувствую своих рук", - с радостью сказал он.

Для установления своего рекорда стример использовал новый метод управления, который стал популярным в 2021 году и называется rolling. Этот метод предполагает особый способ удерживания контроллера, позволяющий играть на более высоких скоростях.

Уиллис Гибсон ушел в мир "Тетриса" в 2021 году, уделяя своему хобби по 20 часов в неделю. Благодаря такой интенсивной тренировке этот школьник уже смог выиграть несколько турниров.