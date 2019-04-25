Анджеліна Джолі вирішила позбавити своїх дітей спадщини: причина

Фото: Анджеліна Джолі (instagram.com/andjelina_jolie)

Джолі хоче позбавити своїх дітей спадщини

Анджеліна Джолі планує викреслити із заповіту п'ятьох дітей, залишивши все своє майно старшому синові - 17-річному Меддоксу. Про це повідомляє видання Radar Online.

Хлопчика Джолі усиновила ще в далекому 2002 році в Камбоджі, задовго до знайомства з Бредом Піттом. Джерела стверджують, що Меддокс є її улюбленцем, оскільки саме він підтримував актрису у важкі часи її розлучення з Бредом.

Анджеліна Джолі з дітьми (фото: instagram.com/andjelina_jolie)

Хлопчик завжди ставав на бік матері і з самого дитинства брав на себе роль чоловіка у будинку. Тому 43-річна Анджеліна відчуває, що її зв'язок з камбоджійцем сильніше, ніж кровні узи з біологічними дітьми.

Джолі має намір передати Меддоксу свій бізнес та управління кінокомпанією. Він вже був зазначений, як виконавчий продюсер, у титрах її картини "Спочатку вони вбили мого батька". Хлопчику тоді було всього 15 років. Свій благодійний фонд у Камбоджі вона назвала Фондом Меддокса Джолі-Пітта.

До речі, відносини Пітта з Меддоксом зараз досить напружені. І про те, що Анджеліна хоче розлучитися з Бредом, вона оголосила після того, як між актором та його старшим сином спалахнув конфлікт на борту літака.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі закрутила роман із голлівудською зіркою. Як пишуть західні таблоїди, Джолі останнім часом стали все частіше помічати в компанії одного з найкрасивіших та найсексуальніших чоловіків планети за версією журналів People та Company.

Раніше ми писали про те, що Джолі вийшла у світ з шістьма дітьми - зоряне сімейство відвідало показ картини "Хлопчик, який приборкав вітер" у Нью-Йорку.