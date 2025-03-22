ua en ru
Сб, 22 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Умер легендарный Джордж Форман, рекорд которого мечтает побить Кличко

Суббота 22 марта 2025 10:30
UA EN RU
Умер легендарный Джордж Форман, рекорд которого мечтает побить Кличко Фото: американский боксер Джордж Форман (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Умер легендарный американский боксер Джордж Форман. Ему было 76 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

В пятницу, 76-летний Джордж Форман, один из крупнейших боксеров в истории, ушел из жизни, сообщила его семья через социальные сети.

Форман стал иконой спорта благодаря своей карьере, которая охватывала десятилетия и включала многочисленные победы, исторические бои и невероятные спортивные достижения.

Завоевав золотую медаль на Олимпийских играх 1968 года, Форман стал двукратным чемпионом мира в тяжелом весе и членом Боксерского зала славы.

Исторический бой с Мухаммедом Али

Один из самых известных моментов его карьеры - легендарный бой Rumble in the Jungle с Мухаммедом Али в 1974 году, хотя он проиграл в восьмом раунде нокаутом. Этот бой стал символом эпохи и оставил след в истории бокса.

После того, как Форман проиграл титул Али, он шокировал мир, объявив о своей отставке и переходя на путь священства.

Однако в 1987 году, вернувшись в бокс в 38 лет, он совершил невероятное спортивное возвращение. Самым впечатляющим моментом стал его триумф в 1994 году, когда в возрасте 45 лет Форман снова стал чемпионом мира, став самым старым боксером, выигравшим титул в тяжелом весе.

Форман был также аналитиком бокса на канале HBO, работая до 2004 года.

Напомним, что Владимир Кличко в какой-то момент мечтал побить рекорд Джорджа Формана (боксер объединил пояса в возрасте 46 лет и 169 дней) и стать самым возрастным чемпионом в тяжелом весе.

Кроме того, стало известно в конце 2024 года о смерти Исраэля Васкеса. Он был выдающийся мексиканский боксер, бывший чемпион мира во втором легком весе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс
NEWS
Уиткофф назвал главную задачу 30-дневного прекращения огня в Украине
Уиткофф назвал главную задачу 30-дневного прекращения огня в Украине
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом