Вот почему волосы медленно растут. Трихолог назвала ошибку в мытье головы, которую делают почти все

Трихолог Ольга Понятовская назвала ошибку, которую во время мытья головы совершает едва ли не каждый человек. И именно поэтому волосы растут медленно и не выглядят здоровыми.

Никогда так не делайте во время мытья головы

По словам трихолога, многие считают, что для эффективного мытья волос нужно наносить шампунь на всю их длину. Но это большая ошибка. По словам эксперта, именно из-за таких действий волосы плохо растут и быстро пачкаются. А это приводит к постоянному мытью головы.

Мало того, когда вы пытаетесь образовать пену по всей длине, вы механически повреждаете волосы. Поэтому волосы становятся ломкими, а секущиеся кончики идут как неприятный "бонус".

Вместо того чтобы наносить шампунь на все волосы, попробуйте втирать средство в кожу головы. Делайте это осторожно, массирующими движениями. Затем, когда вы будете смывать шампунь, пена все равно промоет длину и уберет лишнюю жирность.

Как правильно мыть волосы (фото: freepik.com)

Как не стоит мыть голову - не менее распространенные ошибки

Кроме этого, вы можете портить волосы тем, что наносите маску или бальзам или кондиционер на кожу головы. Эти средства, в отличие от шампуня, следует втирать осторожными движениями исключительно по всей длине.

Также не следует часто делать пилинг головы. Сейчас средства для "глубокого" очищения кожи активно рекламируются, поэтому многие рискуют испортить качество волос регулярным использованием скрабов.