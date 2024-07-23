Как управлять файлами на смартфонах Android и компьютерах, которые вы случайно удалили

В жизни бывает момент, когда вы могли случайно удалить файлы, которые могут понадобиться через день. К счастью, когда файлы "удаляются", они на самом деле не полностью стираются с системы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge рассказывает, как управлять удаленными файлами на Windows и Android.

Удаленные файлы на Windows

Как только вы удалите файл обычным способом в проводнике Windows с помощью клавиши Delete, он попадет в корзину, которая помогает пользователям Windows восстанавливать случайно удаленные файлы с Windows 95.

Перейдите в папку Корзина на вашем ПК, и вы сможете восстановить удаленные файлы из исходного местоположения или удалить их окончательно.

Чтобы упростить задачу, найдите ярлык Корзины на рабочем столе. Если вы его не видите, щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте рабочего стола и выберите “Персонализация”, затем “Темы” и "Настройки значков рабочего стола".

Вы также должны увидеть ярлык Корзины в левой навигационной панели проводника; если нет, щелкните правой кнопкой мыши в нижней части панели и выберите “Показать все папки”.

Вы также можете открыть Корзину, выполнив поиск по ней через строку поиска на панели задач или через адресную строку в верхней части любого окна проводника.

После того, как вы попали в Корзину (которая отображается в проводнике):

Нажмите "Очистить корзину" на верхней панели инструментов, чтобы удалить все, что в ней сейчас хранится

Нажмите "Восстановить все элементы", чтобы восстановить все содержимое корзины

Выберите один или несколько файлов, и вы увидите другой вариант: "Восстановить выбранные элементы", чтобы вернуть файл(ы). Вы найдете те же параметры, щелкнув правой кнопкой мыши на файле.

Очистка Корзины на компьютерах Windows (фото: The Verge)

По умолчанию удаленные файлы хранятся в корзине в течение 30 дней, прежде чем Windows удалит их навсегда. Чтобы изменить это:

Откройте "Настройки", затем выберите "Система", далее "Хранилище" и "Освободить место"

Убедитесь, что включен переключатель "Автоматическая очистка содержимого пользователя"

Найдите "Удалить файлы в корзине, если они хранились более...", выбрав из раскрывающегося меню следующие варианты: 1 день, 14 дней, 30 дней, 60 дней или Никогда

Файлы остаются в корзине до тех пор, пока вы не удалите их вручную.

Кстати, если есть что-то личное и конфиденциальное, что вы хотите немедленно удалить навсегда (пропустив корзину), выберите его в проводнике и нажмите Shift + Delete. Вам будет выдано предупреждение, но как только вы нажмете "Да", файл исчезнет навсегда и его нельзя будет восстановить.

Вы сами решаете, как долго удаленные файлы будут храниться в Корзине (фото: The Verge)

Корзина OneDrive

Затем есть облачное хранилище, прикрепленное к Windows, OneDrive. В зависимости от настройки компьютера OneDrive может резервировать ваши файлы Windows: вы можете проверить это, перейдя в Настройки, затем "Аккаунты", далее “Резервное копирование Windows” и “Синхронизация папки OneDrive”.

OneDrive имеет свою собственную корзину, которую вы можете найти, открыв OneDrive в Интернете или найдя значок облака в левом нижнем углу панели задач.

Нажмите "Корзина", чтобы найти файлы, удаленные за последние 30 дней. Выберите отдельные файлы, чтобы открыть параметры "Удалить" или "Восстановить" вверху.

Не выбрав никаких файлов, нажмите "Очистить корзину", чтобы полностью стереть все, или "Восстановить все элементы", чтобы вернуть их все на ваш компьютер.

Когда вы удаляете файл, синхронизированный как с OneDrive, так и с локальным ПК, он будет отправлен в корзину в обоих местах, и вы сможете восстановить его из любого из них.

Однако корзина в облаке и корзина в Windows не синхронизируются, поэтому вы можете обнаружить, что что-то, что вы полностью удалили из одного места, все еще доступно в другом.

Удаленные файлы на Android

Когда дело доходит до Android, приложения часто сами управляют удалением и восстановлением файлов.

Если вы используете Google Фото для управления фотографиями и видео, например, вы можете нажать "Библиотека", а затем "Корзина" в приложении, чтобы увидеть недавно удаленные файлы. Оттуда их можно полностью удалить или вернуть.

Все файлы, которые были синхронизированы с облаком при удалении, будут храниться в течение 60 дней; если они хранились локально, они остаются в папке "Корзина" в течение 30 дней.

Та же папка "Корзина", которую вы видите в приложении, можно найти в Google Фото в Интернете в навигационной панели слева.

Вы также можете использовать приложение "Файлы" от Google (стандартный файловый менеджер на Android), чтобы найти удаленные элементы на своем телефоне Android.

В приложении нажмите три горизонтальные линии (слева вверху), затем "Корзина". Файлы хранятся в течение 30 дней, и если вы выберете файл, вы увидите активные опции "Восстановить" и "Удалить" внизу.





Приложение "Files by Google" отображает список удаленных файлов (фото: The Verge)

Если у вас телефон Samsung, вы можете использовать собственные приложения смартфона. В приложении "Samsung Gallery" вы можете нажать три горизонтальные линии (внизу справа), а затем "Корзина", чтобы просматривать, стирать и восстанавливать удаленные фотографии и видео.

Затем есть приложение "Мои файлы" от Samsung, которое обрабатывает файлы более широко на Android.

На переднем экране приложения есть ссылка "Корзина": нажмите на нее, чтобы увидеть недавно удаленные файлы и найти варианты их полного удаления или восстановления в исходных местах. В обоих этих приложениях Samsung файлы хранятся в течение 30 дней перед автоматическим постоянным удалением.

Удаление файлов Google Диска

Наконец, для приложений, синхронизированных с Google Диском, и для самого приложения Google Диск у вас есть дополнительная защитная сеть в облаке.

Из Google Диска в Интернете вы можете нажать ссылку "Корзина" на панели навигации слева, чтобы увидеть удаленные файлы, которые хранятся в течение 30 дней.

Файлы можно сортировать по типу или по дате последней модификации, и при выборе файлов вы увидите опции восстановления или окончательного удаления над списком файлов.