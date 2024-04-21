12 признаков уверенной в себе женщины: почему нужно ценить себя

Уверенность в себе - это не то что у нас в крови от рождения. Это черта характера, которую мы приобретаем в течение жизни благодаря родителям, обществу вокруг нас, а еще в большой степени - благодаря себе самим.

Какие признаки уверенной в себе женщины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психолога Дарью Степанчук в Instagram.

Специалист назвала 12 признаков уверенности в себе и объяснила, почему они для женщины очень важны.

1. Обладает положительным настроением: ее не тянет критиковать, спорить, завидовать, обижаться.

2. Умеет проживать и отпускать ситуацию и негативные эмоции.

3. Не отвечает за чужие эмоции и имеет иммунитет к манипуляциям.

4. Умеет принимать свои и чужие ошибки, не испытывая чувство вины и раздражения.

5. Четко знает, чего хочет от жизни и достигает этого.

6. Умеет принимать отказ и при этом не разочаровываться.

7. Не стесняется проявлять эмоции и не приглушает их.

8. Она знает свои сильные и слабые стороны, принимает их как целое, осознает себя уникальной личностью и не сравнивает себя с другими.

9. Не тяготится одиночеством и не страдает при отсутствии внимания.

10. Умеет выставлять личные границы, не разрешает себя использовать и унижать.

11. Имеет личный кодекс ценностей.

12. Не зависит от чужого мнения, умеет его с уважением принять.

Психолог желает женщинам уверенности в себе, любви к себе и ценить себя. Если вы нашли пункты, которых вам не хватает - работайте над собой.