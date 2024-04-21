12 ознак впевненої у собі жінки: чому потрібно цінувати себе

Впевненість у собі - це не те що в нас в крові від народження. Це риса характеру, яку ми набуваємо протягом життя завдяки батькам, суспільству навколо нас, а ще у великій мірі - завдяки собі самим.

Які є ознаки впевненої у собі жінки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на психолога Дарину Степанчук в Instagram.

Фахівець назвала 12 ознак впевненості у собі та пояснила, чому вони для жінки дуже важливі.

1. Має позитивний настрій: її не тягне критикувати, сперечатися, заздрити, ображатися.

2. Вміє проживати, та відпускати ситуацію та негативі емоції.

3. Не відповідає за чужі емоції та має імунітет до маніпуляцій.

4. Вміє приймати свої та чужі помилки, не відчуваючи почуття провини та роздратування.

5. Чітко знає, чого хоче від життя і досягає цього.

6. Вміє приймати відмову і при цьому не розчаровуватися.

7. Не соромиться виявляти емоції та не пригнічує їх.

8. Вона знає свої сильні та слабкі сторони, приймає їх як ціле, усвідомлює себе унікальною особистістю та не порівнює себе з іншими.

9. Не обтяжується самотністю і не страждає за відсутності уваги.

10. Вміє виставляти особисті кордони, не дозволяє себе використовувати та принижувати.

11. Має особистий кодекс цінностей.

12. Не залежить від чужої думки, вміє її з повагою прийняти.

Психолог бажає жінкам впевненості у собі, любові до себе та цінувати себе. Якщо ви знайшли пункти, яких вам не вистачає - працюйте над собою.