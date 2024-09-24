12 признаков кармических отношений и как из них уйти без возвращения

Кармическими отношениями называют те, в которых партнеры вынуждены пережить многие события, уроки, сильные эмоции, чувства и которые не заканчиваются, но и не развиваются. Бывает так, что оба партнера чувствуют, что уже встречались раньше.

Что такое кармические отношения, по каким признакам можно определить и как их закончить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое кармические отношения

Термин происходит от корня слова карма (karma), что означает действие, поступок, работу. Чаще слово "кармический" используют для объяснения принципа причины и последствий, где каждое действие будет влиять на будущее - как хорошее, так и плохое.

Кармические отношения существуют, чтобы научить партнеров важному уроку, который они не усвоили из прошлой жизни.

Именно поэтому они так интенсивны - чтобы родственная душа могла вас найти в прошлой жизни. И такие партнеры встречаются только для того, чтобы научить друг друга урокам, которые они не усвоили, а не для того, чтобы остаться рядом по жизни.

Признаки кармических отношений

Повторяющиеся картинки

Кажется, что эти отношения никогда не заканчиваются, и вы постоянно ходите по кругу. Особенно когда дело доходит до проблем в отношениях, которые вы никак решить не можете.

Причина в том, что единственный способ расти - это отпустить. Вы никак не можете усвоить свой урок и потому процесс повторяется снова.

Проблемы с самого начала

В таких отношениях ссоры и примирения начинаются почти с самого начала. Кажется, что партнер злой, контролирует слишком или сильно ревнующий.

Следует быть осторожнее и подумать: возможно, это серьезная проблема, которую вам следует решить сразу, пока все не вышло из-под контроля.

Эгоизм

Такие отношения эгоистичны и не очень здоровы. Ревность - одна из главных эмоций, которая контролирует эти отношения и съедает любые шансы на развитие. Все может зависеть от вашей реакции, потому что в перспективе есть все шансы получить нездоровую связь.

Зависимость

Еще одна проблема кармических отношений - поначалу они могут казаться зависимыми. Ибо романтическая любовь действительно может вызвать зависимость.

Вас будто тянет к партнеру с такой силой, что пребывание рядом сродни наркотической зависимости. Зависимость может быть физическая, эмоциональная и психологическая. Вы практически не можете функционировать без другого человека.

Эмоциональные качели

В мгновение ока вы счастливы, а уже через пару часов или дней - несчастны. Вас не покидает чувство, что какая-то катастрофа произойдет вот-вот. Даже когда все идет хорошо, вы уверены, что это ненадолго и совсем скоро снова накроет темной грозой.

Вы с партнером одни против всего мира

Ваши с партнером трагедии, крушения и проблемы кажутся простым испытанием любви. Что вы с партнером одни против жестокого мира, и вам нужно пройти это, чтобы быть счастливыми.

Проблемы в общении

Такие отношения становятся прекрасным примером, что общение между парой идет совсем не так. У вас бывают хорошие и спокойные дни, когда вы чувствуете синхронизацию друг с другом, но чаще бывает так, что вы не слышите и не понимаете друг друга.

Образы

Кармические отношения часто жестоки. Они, как правило, выносят из глубин все самое плохое, что есть в партнерах. Жестокое обращение может быть разным, и у вас есть риск оказаться в любом варианте. Даже если вы уверены, что не примете это.

Ощущение истощения

Экстремальный характер таких отношений может оказаться очень изнурительным. Постоянные конфликты, недоразумения и созависимость истощают как эмоционально, так и физически.

Непредсказуемость

Одна из основных "фишек" таких отношений – абсолютная непредсказуемость. Это касается и проблем, и примирения, и поведения обоих партнеров. Вы оба бурны и нестабильны, а впоследствии наступает упадок сил.

Невозможность прекратить отношения

Вам кажется, что прекратить эти отношения можно в любой момент. Однако устоять против того, чтобы остаться и попробовать снова – вы не можете. Даже через несколько лет вы можете начать все снова, с надеждой что "на этот раз все получится".

Некоторые люди даже могут испытывать страх перед тем, что с ними будет, если они прекратят эти отношения.

Эти отношения не будут продолжаться вечно

Эти отношения не будут в вашей жизни вечны. Как только вы усвоите свой урок, двигаться дальше будет не так уж сложно. Как бы вы ни пытались оправдываться или верить, что это настоящая любовь, эти нездоровые отношения рано или поздно прекратятся.

Как разорвать кармические отношения

На самом деле единственная их цель - это дать вам усвоить определенный урок. Какой именно – это неизвестно. Однако вы должны уважать себя, партнера, выбирать правильные пути и не позволять, чтобы эта связь отравляла вашу жизнь.