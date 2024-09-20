Топ-10 подлых женских и мужских манипуляций в отношениях: как их распознать

В отношениях манипуляции могут быть неявными, но они способны оказать значительное влияние на эмоциональное состояние партнеров. Манипулируют одинаково, как мужчины, так и женщины, и основная цель – добиться своего или избежать чего-либо в отношениях.

Какие манипуляции чаще используют в отношениях мужчины и женщины, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Женские манипуляции

Слезы для достижения своего

Слезы часто вызывают у партнера чувство вины или заставляют его уступить. Это эффективное эмоциональное давление, что делает партнера уязвимым и настроенным выполнить желание женщины во избежание конфликта.

Сравнение с другими

Фразы типа "Почему ты не такой, как другие мужчины?" создают комплекс неполноценности. Такие сравнения обесценивают партнера, заставляя его чувствовать себя недостойным или неподходящим.

Угроза разрывом

Этот вид манипуляции употребляет ужас разрыва отношений, чтоб вынудить партнера подчиниться. Женщина может шантажировать разрывом или намекать на него, создавая тревогу у партнера.

Игнорирование

Игнорирование как ответ на конфликт или несогласие - это пассивно-агрессивный метод давления. Партнер начинает переживать и делает все возможное, чтобы восстановить связь.

Преувеличение проблем

Это способ сделать ситуацию более серьезной, чем она есть. Партнер начинает чувствовать себя ответственным за проблему, даже если она незначительна.

Мужские манипуляции

Газлайтинг

Газлайтинг - это когда мужчина заставляет женщину сомневаться в своих чувствах или реальности событий. К примеру, он может говорить: "Тебе показалось", или "Ты преувеличиваешь", что подрывает ее уверенность в себе.

Комплименты с целью

Мужчины могут использовать комплименты в качестве манипулятивного инструмента для достижения своих целей. Это могут быть льстивые фразы со скрытыми намерениями получить что-то в ответ.

Отсрочка важных разговоров

Мужчины могут избегать серьезных тем или откладывать их на "позднее", чтобы не брать на себя ответственность или избежать эмоционального напряжения. Это позволяет им избегать принятия решений и создает видимость покоя.

Обесценивание проблем

Когда мужчина уменьшает значимость проблем женщины, это выглядит попыткой показать, что ее чувства не важны. Фразы типа "Это мелочь, не волнуйся" обесценивают эмоции партнера и приводят к ощущению, что ее переживания не имеют значения.

Угроза утраты интереса

Мужчины могут намекать на возможность потери интереса к отношениям, чтобы давить на партнершу. Это может быть не прямой шантаж, а намек, что если что-то не изменится, то может быть иначе.

"Манипуляции - это инструменты, которые разрушают доверие и снижают качество отношений. Во избежание этого важно учиться распознавать такие поведенческие паттерны и работать над открытой коммуникацией и взаимным уважением", - объясняет Виталий Курсик.