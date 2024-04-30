12 самых стильных солнцезащитных очков, которые превратят вас в звезду

Солнцезащитные очки - аксессуар, который не только поможет скрыть глаза от яркого света. Они способны подчеркнуть стильный "лук" и сделать вас оригинальной.
Какие очки от солнца будут модными нынешним летом, а также как правильно выбрать линзы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Who What Wear, Stylecaster, Village.
Так, в этом году модницам точно будет из чего выбрать. В тренды попало немало вариантов, среди которых есть очки как для изящных дам, так и для стильных бунтарок.
Такие очки не выходят из трендов уже много лет. Вариантов действительно много, выбирайте тот, который подчеркнет ваши скулы и подойдет к вашему наряду.
Эти очки с вайбом 90-х дополнят ваш образ и непременно добавят ту самую трендовую "изюминку". Не бойтесь экспериментировать.
Вы можете выбирать цветные линзы или примерить очки с интересной оправой. Очень стильно выглядят розовые и полупрозрачные варианты.
Стильные солнцезащитные очки 2024 (скриншот)
Эта форма тоже пришла из прошлого. Впрочем, все мы замечаем, что мода циклична, а потому удивляться не стоит.
Круглые очки для женщин (скриншот)
Такие очки подойдут молодым девушкам, желающим не отставать от трендов. Вы точно их видели в клипах 80-х годов.
Очки от солнца на лето (фото: instagram.com/sun_and_glasses)
Эти стильные очки понравятся тем, кто устал от того, что очки будто закрывают все лицо. К тому же они могут добавить нежности.
Молодежные солнцезащитные очки (фото: instagram.com/sunglasshut)
Эти очки сделают вас очень загадочной, а также могут удачно подчеркнуть загар. Впрочем, учитывайте, что другие аксессуары не должны "перебивать" эффект от тотал-блэк.
Модные солнцезащитные очки на весну (скриншот)
Не обязательно выбирать обычные варианты с кошачьим глазом. Попробуйте примерить очки с удлиненными линзами и интересной оправой.
Солнцезащитные очки для худого лица (фото: instagram.com/openeyes.eyewear)
Неизменная классика и непревзойденная красота. Именно так можно описать эти солнцезащитные очки, уже ставшие легендарными. Они подойдут на любой тип лица.
Стильные очки на лето (скриншот)
Такой вариант подойдет тем, кто хочет оказаться в центре внимания. Но учитывайте, что эти очки лучше носить не с распущенными волосами, убирайте их за ухо..
Модные очки от солнца (фото: instagram.com/multioptic_)
А этот вариант подойдет тем, кто хочет подчеркнуть свою игривость. Такие очки точно сделают вас звездой.
Какие очки от солнца модны этим летом (скриншот)
Этот вариант подойдет настоящим модницам. Вы точно привлечете внимание всех вокруг.
Оригинальные солнцезащитные очки на лето (фото: instagram.com/multioptic_)
Так, офтальмолог София Павлив называла несколько моментов, на которые важно обратить внимание:
Если вы сомневаетесь, а также не можете выбрать очки от солнца - обратитесь к офтальмологу, который подберет идеальный вариант, учитывая все ваши индивидуальные особенности и потребности.
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