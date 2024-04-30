12 найстильніших сонцезахисних окулярів, які перетворять вас на зірку

Трендові окуляри на весну-літо - найкращі варіанти

Так, цього року модницям точно буде з чого обрати. У тренди потрапили безліч варіантів, серед яких є окуляри як для витончених пані, так і для стильних бунтарок.

Металева оправа

Такі окуляри не виходять з трендів вже багато років. Варіантів дійсно багато, обирайте той, який підкреслить ваші вилиці та підійде до вашого наряду.

Модні сонцезахисні окуляри на весну (фото: instagram.com/bako_accessory)

Прямокутні лінзи

Ці окуляри з вайбом 90-х доповнять ваш образ й неодмінно додадуть ту саму трендову "родзинку". Не бійтеся експериментувати.

Які окуляри будуть модними цього літа (фото: instagram.com/sun_and_glasses)

Кольоровий бум

Ви можете обирати кольорові лінзи або ж приміряти окуляри з цікавою оправою. Дуже стильний вигляд мають рожеві та напівпрозорі варіанти.

Стильні сонцезахисні окуляри 2024 (скріншот)

Круглі та овальні

Ця форма теж прийшла з минулого. Втім, усі ми помічаємо, що мода циклічна, а тому дивуватися не варто.

Круглі окуляри для жінок (скріншот)

Урбан-рейв

Такі окуляри підійдуть молодим дівчатам, які хочуть не відставати від трендів. Ви точно їх бачила у кліпах 80-х років.

Окуляри від сонця на літо (фото: instagram.com/sun_and_glasses)

Прозора або квіткова оправа

Ці стильні окуляри сподобаються тим, хто втомився від того, що окуляри ніби закривають усе обличчя. До того ж вони можуть додати ніжності.

Молодіжні сонцезахисні окуляри (фото: instagram.com/sunglasshut)

Повністю чорні

Ці окуляри зроблять вас дуже загадковою, а також можуть вдало підкреслити засмагу. Втім, враховуйте, що інші аксесуари не мають "перебивати" ефект від тотал-блек.

Модні сонцезахисні окуляри на весну (скріншот)

Котяче око

Не обов'язково обирати звичайні варіанти з котячим оком. Спробуйте приміряти окуляри з видовженими лінзами та цікавою оправою.

Сонцезахисні окуляри для худого обличчя (фото: instagram.com/openeyes.eyewear)

Ретро-авіатори

Незмінна класика та неперевершена краса. Саме так можна описати ці сонцезахисні окуляри, які вже стали легендарними. Вони підійдуть на будь-який тип обличчя.

Стильні окуляри на літо (скріншот)

Товста оправа

Такий варіант підійде тим, хто хоче опинитися у центрі уваги. Але враховуйте, що ці окуляри краще носити не з розпущеним волоссям, прибирайте його за вухо.

Модні окуляри від сонця (фото: instagram.com/multioptic_)

Окуляри цікавої форми

А цей варіант підійде тим, хто хоче підкреслити свою грайливість. Такі окуляри точно зроблять вас зіркою.

Які окуляри від сонця модні цього літа (скріншот)

Великі окуляри

Цей варіант підійде справжнім модницям. Ви точно привернете увагу усіх навколо.

Оригінальні сонцезахисні окуляри на літо (фото: instagram.com/multioptic_)

Як правильно обирати сонцезахисні окуляри

Так, офтальмолог Софія Павлів називала декілька моментів, на які важливо звернути увагу:

колір лінзи - прозорі не захистять від сонця та провокуватимуть появу зморшок

захист від ультрафіолету - окуляри без такого захисту призведуть до того, що шкіра навколо очей швидше почне покриватися зморшками та пігментними плямами, почнеться фотостаріння. Тому обирайте лінзи з мінімальним показником UV-400 або UV-protection

матеріал лінзи - найкращий варіант - склопластик

рівень затемнення лінзи - для кожного дня та відпочинку на пляжі обирайте третій рівень, а якщо ви плануєте відпочинок у горах - п'ятий

поляризація - ця функція особливо корисна для водіїв, адже вона захищає очі від мерехтіння та відблисків ліхтарів та фар.

Якщо ви маєте сумніви, а також не можете обрати окуляри від сонця - зверніться до офтальмолога, який підбере ідеальний варіант, враховуючи усі ваші індивідуальні особливості та потреби.