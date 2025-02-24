Внезапно и неожиданно. В возрасте 34 лет умер известный стилист, которого обожали топ-звезды

Знаменитый парикмахер и стилист Хесус Герреро умер в возрасте 34 лет. Он работал с Кайли Дженнер, Дженнифер Лопес и Деми Мур и многими другими звездами Голливуда.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление семьи Хесуса в его Instagram .

Печальная весть поступила в воскресенье, 23 февраля.

"Наша семья искренне благодарит всех за любовь и поддержку в это нелегкое время", - говорится в заявлении.

Умер известный стилист (скриншот)

"Хесус был ярчайшим светом, и мы никогда не сомневались, что он коснулся сердец и жизней каждого, кого встречал на своем пути. Мы снова и снова заливаемся слезами, вспоминая его и размышляя, что могли бы сделать иначе, если бы он все еще был с нами", - добавили родные знаменитости.

На платформе GoFundMe неравнодушные люди собрали 80 тысяч долларов, чтобы семья Хесуса смогла перевезти его тело в родной Хьюстон, штат Техас, и организовать похороны.

По словам его младшей сестры Грис, Хесус ушел из жизни "очень внезапно и неожиданно", однако подробности относительно конкретной причины и времени смерти не озвучены.

Умер популярный парикмахер (скриншот)

Согласно информации на сайте одного из талант-агентств, Герреро представляла компания The Wall Group. Среди его постоянных клиентов были такие знаменитости, как Кайли Дженнер, Джессика Альба, Шей Митчелл и Розалия. Также он работал с Дженнифер Лопес, Деми Мур и Кэти Перри, что подтверждают его недавние публикации в Instagram, где он демонстрировал свои работы.



С кем работал стилист (фото: instagram.com/jesushair)

Знаменитый голливудский парикмахер и экс-супруг актера Лукаса Гейджа - звезды сериалов "Американский вандал", "Эйфория", "Белый лотос", "Ты" и "Фарго" - Крис Эпплтон написал в Instagram, что "разбит из-за известия о смерти" Герреро.

"Его талант был неоспоримым, а его креативность опережала время. Он умел превращать волосы в настоящее искусство, и его страсть вдохновляла многих. Индустрия потеряла настоящего визионера, но его наследие будет жить в его работах и людях, которых он коснулся. Покойся с миром, Хесус", - написал он.

Что известно о смерти стилиста (скриншот)

Отметим, что буквально несколько дней назад стало известно о смерти Грэма Нейшена - еще одного звездного стилиста, который также сотрудничал с The Wall Group.