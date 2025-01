15 культовых игр 90-х, которые изменили мир гейминга

Half-Life

Корпорация Valve зарекомендовала себя как разработчик, который постоянно поднимает планку качества в игровой индустрии. Оригинальная Half-Life впервые вышла в 1998 году эксклюзивно для ПК. Позже игра перешла на консоли, такие как PlayStation 2, а также на операционные системы Linux и OS X.

С оценкой 96 процентов на Metacritic, Half-Life стала одной из тех игр, которые никогда не теряют актуальности. Она произвела революцию в жанре благодаря своему дизайну уровней и геймплею, удерживая огромную базу поклонников по сей день.

Half-Life (фото: Gamerant)

The Legend Of Zelda: A Link To The Past

После успеха первой части The Legend of Zelda, Nintendo кардинально изменила направление серии в ее сиквеле. Zelda 2: The Adventure of Link полностью переработала основную механику геймплея. Хотя вторая часть не считалась плохой, многим игрокам не понравился неожиданный отход от оригинального стиля.

Следующая игра серии, The Legend of Zelda: A Link to the Past, вышла на SNES в 1991 году. Этот проект стал более крупной и улучшенной версией оригинальной The Legend of Zelda, на которую так надеялись геймеры. A Link to the Past предлагает одну из самых запоминающихся приключений Линка с тщательно проработанными подземельями и ярким игровым миром для исследования.

The Legend Of Zelda: A Link To The Past (фото: Gamerant)

Diablo

Одна из ранних удач Blizzard, Diablo, является легендарной игрой в жанре hack-and-slash, которая положила начало одной из самых популярных франшиз в истории видеоигр. Действие игры разворачивается в вымышленном королевстве Хандурас, где игроки спускаются в подземелье под городом Тристрам, чтобы сразиться с одноимённой угрозой.

Затягивающий геймплей, основанный на сборе лута, остается актуальным и сегодня, что объясняет огромный успех Diablo. Игра породила множество сиквелов и оказала влияние на многие проекты в жанре RPG и hack-and-slash.

Diablo (фото: Gamerant)

Super Mario Kart

Выпущенная в 1992 году, Super Mario Kart стала основоположником целого поджанра гоночных игр - картинга, который с тех пор стал одним из самых популярных форматов гонок, особенно среди детей.

В оригинальной Super Mario Kart игроки выбирали одного из восьми игровых персонажей, каждый из которых обладал уникальной способностью, и соревновались в заездах на трассах.

Однако вместо обычной гонки, где успех зависит только от навыков вождения, здесь побеждали с помощью бонусов, ускорений и помех для соперников.

Водитель, находящийся на первом месте, оказывается в самой уязвимой позиции, так как все позади него используют все возможные средства, чтобы его обойти.

Благодаря тому, что победа никогда не гарантирована до самого финиша, каждая гонка превращается в захватывающее приключение, где выиграть может любой, независимо от текущей позиции в рейтинге.

Super Mario Kart (фото: Gamerant)

Banjo-Kazooie

Banjo-Kazooie выделялась среди множества платформеров 90-х годов своими открытыми уровнями, которые казались огромными на момент выхода в 1998 году. Дополнительно к этому, главные герои оказались очень обаятельными, а игра была наполнена юмором, который стал визитной карточкой компании Rare в ее золотую эпоху.

Размеры уровней впечатляли, но они также были наполнены множеством коллекционных предметов. Их сбор никогда не казался утомительным, так как они либо находились в интересных местах, либо требовали от игроков применения недавно освоенных игровых механик.

Banjo-Kazooie (фото: Gamerant)

Tony Hawk's Pro Skater

В конце 90-х вышла одна из лучших "спортивных" игр - Tony Hawk's Pro Skater. Хотя большинство сиквелов вышли уже в 2000-х, оригинальная THPS все же успела стать "ребенком 90-х", выйдя незадолго до окончания десятилетия.

Кто бы мог подумать, что серия станет такой культовой? Она собрала армию поклонников за годы и даже породила ремейк оригинальной трилогии благодаря поддержке фанатов.

Tony Hawk's Pro Skater была динамичной, увлекательной и порой абсурдной игрой, с одним из лучших саундтреков среди видеоигр того времени. Это обязательная к ознакомлению игра, и, к счастью, теперь ее можно испытать в обновленной версии благодаря ремейку.

Tony Hawk's Pro Skater (фото: Gamerant)

Super Mario World

Консоль Super Nintendo Entertainment System подарила миру множество новаторских хитов, и многие считают Super Mario World одной из лучших игр платформы. Возможность проходить уровни множеством различных способов позволила этой игре легко выделиться на фоне остальных.

Хотя у Super Mario World есть значительная кривая обучения, именно преодоление препятствий составляет основное удовольствие от игры. Как и всегда, Принцесса Пич играет роль дамы в беде, а Марио пытается ее спасти. Введение Йоши, культового зеленого динозавра, стало революционным изменением для серии.

Super Mario World (фото: Gamerant)

Final Fantasy 7

Final Fantasy 7, известная своим пошаговым боевым процессом, сегодня популярна как никогда благодаря своим ремейкам. Многие уже опробовали современную версию, но что насчет оригинала?

Несмотря на впечатляющие обновленные версии, игроки не пожалеют, вернувшись в 90-е, чтобы испытать все, что предлагала оригинальная игра. Это полноценное приключение с увлекательной историей, напряженными пошаговыми сражениями и значительными возможностями для исследования.

Final Fantasy 7 вышла в конце 90-х, используя всю мощь консоли Sony PlayStation.

Final Fantasy 7 (фото: Gamerant)

Age Of Empires 2: The Age Of Kings

Age of Empires 2 выдержала испытание временем, оставаясь на вершине жанра RTS, что является невероятным достижением. Постоянная поддержка Microsoft заслуживает похвалы - игра получает обновления до сих пор, позволяя как новым, так и старым фанатам наслаждаться контентом, который максимально использует сильные стороны геймплея.

Это одна из лучших игр 90-х годов, которая будет снова и снова возвращать поклонников. Улучшения по сравнению с первой частью многочисленны и настолько опередили свое время, что четвертая игра серии строилась в основном на базе того, что сделало вторую часть особенной, с небольшими доработками для освежения опыта.

Age Of Empires 2: The Age Of Kings (фото: Gamerant)

Resident Evil

Франшиза Resident Evil процветает уже многие годы, а ремейк одной из самых популярных ее частей, Resident Evil 4, даже стал претендентом на звание игры года в 2023 году. Хотя серия сильно эволюционировала со времени выхода оригинальной игры, невозможно игнорировать ее значимость в истории игровой индустрии.

Оригинальная Resident Evil не так хорошо пережила проверку временем, как некоторые другие игры из этого списка, особенно из-за фиксированной перспективы камеры. Однако она заслуживает место в этом списке благодаря своему невероятному влиянию на жанр survival horror, которое геймеры ощущают и по сей день.

Также нельзя забыть о печально известной плохой озвучке, которая сыграла большую роль в популярности игры. Возможно, это не лучшая часть серии, но она точно стала одной из лучших игр 90-х годов.

Resident Evil (фото: Gamerant)

Super Mario 64

Super Mario 64 признана важной вехой в развитии 3D-игр. Она стала успешной в эпоху, когда 2D-игры были стандартом. Благодаря свободным движениям, которые открыли массу новых возможностей, многие фанаты считают Super Mario 64 лучшей игрой 90-х годов.

Уровни в игре детализированы до мелочей, скрытые секреты и разблокируемые элементы придают ей огромную ценность для повторного прохождения. Игроки часто упускали что-то на первом прохождении, что побуждало их возвращаться снова и снова.

Super Mario 64 (фото: Gamerant)

Sonic The Hedgehog 2

Речь идет не о продолжении фильма Соник в кино, а о сиквеле игры Sonic The Hedgehog 2 для Sega Genesis. Эта игра была портирована на множество платформ благодаря ее высокой ценности для повторного прохождения.

Дизайн уровней предлагает почти идеальный баланс между сложностью и удовольствием. Sonic The Hedgehog 2 выделяется как одна из лучших игр 90-х годов.

После выхода Sonic The Hedgehog 2 многие фанаты франшизы надеялись, что Sega вернется к классической формуле с боковой прокруткой, так как 3D-игры серии не сумели впечатлить. В 2017 году их желание исполнилось с выходом Sonic Mania, игры, изданной Sega и разработанной командой, известной своими фанатскими проектами.

Sonic The Hedgehog 2 (фото: Gamerant)

DOOM

DOOM (1993), как и GoldenEye 007, стал пионером в мире многопользовательских игр. Это стало возможным благодаря революционному режиму "Deathmatch", который впервые ввел термин " смертельный матч", используемый до сих пор.

Но DOOM повлиял не только на многопользовательские игры. Он задал новые стандарты для жанра FPS и открыл путь для множества "клонов DOOM".

Хотя Wolfenstein 3D изобрел формулу FPS, которую использовал DOOM, именно эта игра 1993 года отшлифовала и популяризировала ее. Даже спустя десятилетия DOOM остается культовой классикой и поддерживается активным сообществом модеров, благодаря которым игра продолжает быть актуальной.

DOOM (фото: Gamerant)

Crash Bandicoot

Crash Bandicoot - первая игра, разработанная Naughty Dog для платформы, принадлежащей Sony, что стало началом удивительного партнерства, приносившего плоды на протяжении многих лет. Игра рассказывает о главном герое по имени Крэш, который бегает, прыгает и вращается, проходя уровни, чтобы победить своего врага - доктора Нео Кортекса.

Игра известна своими яркими графиками, увлекательным геймплеем и высокой сложностью. Crash Bandicoot завоевал популярность среди геймеров всех возрастов. Он породил множество сиквелов и помог укрепить жанр платформеров на PlayStation. Трилогия N. Sane позволяет заново насладиться этой великолепной игрой и другими частями серии.

Crash Bandicoot (фото: Gamerant)

Mortal Kombat

Mortal Kombat 1992 года - это файтинг, похожий на Street Fighter и Tekken, который дал начало франшизе, продолжающей оставаться популярной и сегодня. Основной геймплей типичен для файтингов: два игрока выбирают персонажей, чтобы сразиться в формате 2D-боя, где все решают реакция и умение выполнять комбо.

Чем Mortal Kombat выделяется среди остальных, так это своим жестоким подходом к боям, на который почти никто из разработчиков не решается.

Возможность вырывать внутренности у побежденного противника - это уникальная черта Mortal Kombat. Немногие разработчики осмеливаются добавить в свои игры что-то столь варварское, как "фаталити", что позволяет этой серии оставаться единственной в своем роде.

Mortal Kombat (фото: Gamerant)