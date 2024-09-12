12 лучших игр по вселенной Warhammer, в которые стоит поиграть новичкам

Вселенная Warhammer огромна и разнообразна, предлагая множество игр для любителей стратегий, ролевых игр и экшенов. Для новичков этот мир может показаться сложным, но существует несколько игр, которые отлично подходят для первых шагов в легендарной франшизе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GG.deals , который предоставляет лучшие предложения на игры и другие цифровые продукты для ПК.

Total War Warhammer Trilogy

Разработанные Creative Assembly, эта стратегия предлагает блестящую возможность ознакомиться со вселенной Warhammer. Разработчики из сумели приготовить что-то для всех начинающих правителей магических королевств и командиров могущественных армий.

Если вы хотите попасть в франшизу Warhammer, но не интересуетесь ее научно-фантастической стороной, трилогия Total War, возможно, лучшее место для начала.

Вы можете провести сотни часов, строя могущественное королевство и расширяя свои владения через жестокие завоевания. Вы также сможете экспериментировать с несколькими играбельными фракциями, чтобы выбрать ту, которая действительно соответствует вашему стилю.

Total War Warhammer Trilogy (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Dawn of War Master Collection

Оригинальная Dawn of War, в комплекте с тремя ее замечательными расширениями, безусловно, является одной из сильнейших представителей всех игр Warhammer.

Постройте свою базу, создайте армию и противопоставьте ее врагу в этой образцовой стратегии, разработанной мастерами жанра, Relic Entertainment.

Этот титул предлагает выбор из 9 играбельных рас, которые могут участвовать в крупномасштабных сражениях.

Его захватывающая кампания может быть лучшим введением в цифровую вселенную игр Warhammer для ПК, поэтому, если вы сомневаетесь в том, чтобы погрузиться в эту франшизу, Dawn of War Master Collection должна быть именно то, что вам нужно.

Warhammer 40,000: Dawn of War Master Collection (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Dawn of War II - Grand Master Collection

Этот внушительный пакет включает в себя тонны высококачественного контента! The Grand Master Collection предоставляет вам доступ к одному из самых захватывающих Warhammer 40K игр, с десятками DLC.

Сама игра предлагает небольшие тактические сражения и имеет фантастический режим кампании, в который можно играть в кооперативе с другом.

Dawn of War II предлагает широкий выбор из шести играбельных рас, включая культовых Космических Десантников, силы Хаоса и охваченных битвой орков.

Вы можете поставить их всех друг против друга в стычках, чтобы проверить, кто сильнее. Сражения настолько захватывающие, что этот титул определенно заслуживает место среди лучших игр Warhammer 40K.

Warhammer 40,000: Dawn of War II - Grand Master Collection (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - это долгожданное продолжение игры Space Marine 2011 года, действие которой происходит в мрачной вселенной Warhammer 40,000.

Разработанная Saber Interactive и изданная Focus Entertainment, игра продолжает историю капитана Тита, ветерана Ультрамаринов, теперь повышенного до Примариса Космического Десантника.

Геймплей насыщен действием и фокусируется на бое в третьем лице, сочетая ближний и дальний бой против Тиранидов, одной из самых страшных угроз среди инопланетян во вселенной Warhammer 40k.

Игра обещает жестокие боевые механики, позволяя игрокам использовать культовые оружия Космических Десантников, такие как цепные мечи и болтеры, сражаясь в масштабных сражениях.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Boltgun

Boltgun был выпущен в прошлом году и получил очень положительные отзывы, быстро утвердившись как одна из лучших игр Warhammer 40K на рынке.

Это фантастический шутер, который позволяет вам играть в роли могущественного Космического Десантника. Геймплей быстрый и захватывающий, напоминающий классические FPS-титулы из 90-х.

Среди всех игр Warhammer, особенно более новых, Boltgun является чем-то особенным, так как он имеет характерную пиксельную графику, вдохновленную старой школой. Он выглядит абсолютно фантастически, так что если вы в настроении для какой-нибудь ретро-стиль стрельбы, это может быть идеальным выбором.

Warhammer 40,000: Boltgun (фото: GG.deals)

Warhammer: Vermintide 2

Все игры Warhammer заставят вас участвовать в боях, но сражения в Vermintide 2 особенно захватывающие. В этом темном фэнтезийном названии вы столкнетесь с ордами Скэвенов, прислужников Хаоса и Битменов, чтобы пробиться через прекрасные места.

Есть 5 разных персонажей на выбор, и вы можете повышать их уровень, чтобы разблокировать новые способности. Многие игроки влюбились в этот увлекательный игровой цикл, который держит их занятыми в течение сотен, а иногда даже тысяч часов.

Vermintide 2 - отличный выбор для поклонников кооператива, которые предпочитают фэнтези научной фантастике.

Warhammer: Vermintide 2 (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Mechanicus

В игре вы будете командовать группой научно-фантастических священников, оснащенных новейшими технологиями, чтобы исследовать чужую планету. Конечно, операция не будет мирной, так как поверхность является домом для Некронов, древней расы опасных, похожих на скелетов инопланетян.

Игра полна захватывающих тактических боев, обогащенных обширным лором Warhammer 40K. Вы можете наслаждаться всем этим, размышляя над впечатляющими, детальными местами. Кампания довольно длительная, так что у вас будет много времени, чтобы отточить свои лидерские навыки в бою.

Warhammer 40,000: Mechanicus (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Warhammer 40,000: Rogue Trader перенесет вас в классическое приключение, полное поворотов и забавных персонажей. Вы можете создать своего собственного персонажа, стать знаменитым трейдером, собрать команду галактических воинов и делать значимые выборы на протяжении всей кампании.

Rogue Trader определенно входит в число лучших видеоигр Warhammer, когда дело доходит до аспекта RPG, поскольку он предлагает глубокие системы прокачки и фантастические пошаговые бои.

Хотя это определенно отличное введение во вселенную 40K, игра также страдает от багов.

Warhammer 40,000: Rogue Trader (фото: GG.deals)

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin - это новая стратегия в реальном времени для всех виртуальных командиров, которые хотели бы столкнуться с могущественными силами Хаоса. В этом названии вы будете возглавлять небольшие группы юнитов, чтобы завоевать Царство Гхур.

Хотя история в значительной степени находится на заднем плане, тактические сражения являются изюминкой этой игры. Кампания довольно длительная, и есть также другие режимы, такие как стычка или многопользовательский, чтобы насладиться после ее завершения.

Realms of Ruin предлагает четыре играбельные расы, которые позволят вам командовать различными фантастическими существами, такими как драконы и орки. Название имеет забавную основную механику и изобилие контента.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Darktide

Эта игра предлагает захватывающую систему боя, которая позволяет игрокам переключаться между ближним и дальним боем, так что вы можете разработать свой собственный стиль игры.

На рынке есть много кооперативных шутеров, но этот использует вселенную Warhammer 40K, так что у вас будет отличная возможность сразиться с силами Хаоса.

Поскольку игра фокусируется на командной работе, это может быть хорошим выбором для тех из вас, кто хочет испытать захватывающее действие в группе друзей.

Warhammer 40,000: Darktide (фото: GG.deals)

Battlefleet Gothic: Armada

Battlefleet Gothic: Armada - одна из самых интересных стратегических игр в реальном времени во франшизе, поскольку она позволяет вам участвовать в захватывающих галактических сражениях с участием гигантских боевых кораблей.

В отличие от Boltgun, Armada имеет медленный темп, поэтому это хороший выбор для тех из вас, кто хочет разработать стратегию без спешных решений.

Battlefleet Gothic: Armada предлагает относительно длинную одиночную кампанию, а также захватывающий многопользовательский режим, который позволяет до 4 игроков сражаться друг против друга.

Battlefleet Gothic: Armada (фото: GG.deals)

Necromunda: Hired Gun

Несмотря на то, что название может быть вводящим в заблуждение, Necromunda действительно происходит во вселенной Warhammer.

Вы станете наемником, которому придется вынести жестокую реальность одноименной планеты. Это включает в себя борьбу с развращенными гангстерами, используя кибернетические дополнения и множество мощного оружия.

Игра чрезвычайно жестока и очень динамична, поэтому, если вам нравится бегать и стрелять, шутер от Streum on Studio стоит проверить. Несмотря на то, что Necromunda: Hired Gun получил смешанные отзывы, это все еще интересный титул для людей, которые наслаждаются динамическим действием и кровавыми сценами.

Necromunda: Hired Gun (фото: GG.deals)