12 кращих ігор по всесвіту Warhammer, в які варто пограти новачкам

Всесвіт Warhammer величезний і різноманітний, пропонуючи безліч ігор для любителів стратегій, рольових ігор та екшенів. Для новачків цей світ може здатися складним, але є кілька ігор, які відмінно підходять для перших кроків у легендарній франшизі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт GG.deals , який надає найкращі пропозиції на ігри та інші цифрові продукти для ПК.

Total War Warhammer Trilogy

Розроблені Creative Assembly, ця стратегія пропонує блискучу можливість ознайомитися із всесвітом Warhammer. Розробники зуміли приготувати щось для всіх правителів-початківців магічних королівств і командирів могутніх армій.

Якщо ви хочете потрапити у франшизу Warhammer, але не цікавитеся її науково-фантастичною стороною, трилогія Total War, можливо, найкраще місце для початку.

Ви можете провести сотні годин, будуючи могутнє королівство та розширюючи свої володіння через жорстокі завоювання. Ви також зможете експериментувати з кількома грабельними фракціями, щоб вибрати ту, що дійсно відповідає вашому стилю.

Total War Warhammer Trilogy (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Dawn of War Master Collection

Оригінальна Dawn of War, у комплекті із трьома її чудовими розширеннями, безумовно, є однією з найсильніших представників усіх ігор Warhammer.

Побудуйте свою базу, створіть армію та протиставте її ворогові у цій зразковій стратегії, розробленій майстрами жанру, Relic Entertainment.

Цей титул пропонує вибір із 9 грабельних рас, які можуть брати участь у великомасштабних битвах.

Його захоплююча кампанія може бути найкращим введенням у цифровий всесвіт ігор Warhammer для ПК, тому, якщо ви сумніваєтеся в тому, щоб поринути в цю франшизу, Dawn of War Master Collection має бути саме те, що вам потрібно.

Warhammer 40,000: Dawn of War Master Collection (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Dawn of War II - Grand Master Collection

Цей значний пакет включає тонни високоякісного контенту! The Grand Master Collection надає вам доступ до одного з захоплюючих Warhammer 40K ігор, з десятками DLC.

Сама гра пропонує невеликі тактичні битви та має фантастичний режим кампанії, в який можна грати у кооперативі з другом.

Dawn of War II пропонує широкий вибір із шести грабельних рас, включаючи культових Космічних Десантників, сили Хаосу та охоплених битвою орків.

Ви можете поставити їх всіх один проти одного у сутичках, щоб перевірити, хто сильніший. Бої настільки захоплюючі, що цей титул безперечно заслуговує на місце серед кращих ігор Warhammer 40K.

Warhammer 40,000: Dawn of War II - Grand Master Collection (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - це довгоочікуване продовження гри Space Marine 2011 року, дія якої відбувається у похмурому всесвіті Warhammer 40,000.

Розроблена Saber Interactive та видана Focus Entertainment, гра продовжує історію капітана Тита, ветерана Ультрамаринів, тепер підвищеного до Прімаріса Космічного Десантника.

Геймплей насичений дією і фокусується на бою в третій особі, поєднуючи ближній і далекий бій проти Тиранідів, однією з найстрашніших загроз серед інопланетян у всесвіті Warhammer 40k.

Гра обіцяє жорстокі бойові механіки, дозволяючи гравцям використовувати культові зброї Космічних Десантників, такі як ланцюгові мечі та болтери, борючись у масштабних битвах.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Boltgun

Boltgun був випущений минулого року і отримав дуже позитивні відгуки, швидко утвердившись як одна з найкращих ігор Warhammer 40K на ринку.

Це фантастичний шутер, який дозволяє грати в ролі могутнього Космічного Десантника. Геймплей швидкий та захоплюючий, що нагадує класичні FPS-титули з 90-х.

Серед усіх ігор Warhammer, особливо нових, Boltgun є чимось особливим, оскільки він має характерну піксельну графіку, натхненну старою школою. Він виглядає абсолютно фантастично, так що якщо ви в настрої для будь-який ретро-стиль стрільби, це може бути ідеальним вибором.

Warhammer 40,000: Boltgun (фото: GG.deals)

Warhammer: Vermintide 2

Всі ігри Warhammer змусять вас брати участь у боях, але битви у Vermintide 2 особливо захоплюючі. У цій темній фентезійній назві ви зіткнетеся з ордами Скевенів, прислужників Хаосу та Бітменів, щоб пробитися через чудові місця.

Є 5 різних персонажів на вибір, і ви можете підвищувати їхній рівень, щоб розблокувати нові здібності. Багато гравців закохалися у цей захоплюючий ігровий цикл, який тримає їх зайнятими протягом сотень, а іноді навіть тисячі годин.

Vermintide 2 - відмінний вибір для шанувальників кооперативу, які віддають перевагу фентезі наукової фантастики.

Warhammer: Vermintide 2 (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Mechanicus

У грі ви командуватимете групою науково-фантастичних священиків, оснащених новітніми технологіями, щоб дослідити чужу планету. Звичайно, операція не буде мирною, оскільки поверхня є домом для Некронів, стародавньої раси небезпечних, схожих на кістяків інопланетян.

Гра сповнена захоплюючих тактичних боїв, збагачених великим лором Warhammer 40K. Ви можете насолоджуватись усім цим, розмірковуючи над вражаючими, детальними місцями. Кампанія досить тривала, так що у вас буде багато часу, щоб відточити свої лідерські навички у бою.

Warhammer 40,000: Mechanicus (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Warhammer 40,000: Rogue Trader перенесе вас у класичну пригоду, повну поворотів та кумедних персонажів. Ви можете створити свого власного персонажа, стати знаменитим трейдером, зібрати команду галактичних воїнів та робити значні вибори протягом усієї кампанії.

Rogue Trader безумовно входить до кращих відеоігор Warhammer, коли справа доходить до аспекту RPG, оскільки він пропонує глибокі системи прокачування і фантастичні покрокові бої.

Хоча це напевно відмінне введення у всесвіт 40K, гра також страждає від багів.

Warhammer 40,000: Rogue Trader (фото: GG.deals)

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – це нова стратегія в реальному часі для всіх віртуальних командирів, які хотіли б зіткнутися з могутніми силами Хаосу. У цій назві ви очолюватимете невеликі групи юнітів, щоб завоювати Царство Гхур.

Хоча історія значною мірою знаходиться на задньому плані, тактичні битви є родзинкою цієї гри. Кампанія досить тривала, і є також інші режими, такі як сутичка або розрахований на багато користувачів, щоб насолодитися після її завершення.

Realms of Ruin пропонує чотири грабельні раси, які дозволять вам командувати різними фантастичними істотами, такими як дракони та орки. Назва має кумедну основну механіку та достаток контенту.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Darktide

Ця гра пропонує захоплюючу систему бою, яка дозволяє гравцям перемикатися між ближнім та далеким боєм, так що ви можете розробити свій власний стиль гри.

На ринку є багато кооперативних шутерів, але цей використовує всесвіт Warhammer 40K, так що у вас буде чудова можливість поборотися з силами Хаосу.

Оскільки гра фокусується на командній роботі, це може бути хорошим вибором для тих, хто хоче випробувати захоплюючу дію в групі друзів.

Warhammer 40,000: Darktide (фото: GG.deals)

Battlefleet Gothic: Armada

Battlefleet Gothic: Armada – одна з найцікавіших стратегічних ігор у реальному часі у франшизі, оскільки вона дозволяє вам брати участь у захоплюючих галактичних битвах за участю гігантських бойових кораблів.

На відміну від Boltgun, Armada має повільний темп, тому це гарний вибір для тих із вас, хто хоче розробити стратегію без швидких рішень.

Battlefleet Gothic: Armada пропонує відносно довгу одиночну кампанію, а також захоплюючий розрахований на багато користувачів режим, який дозволяє до 4 гравців битися один проти одного.

Battlefleet Gothic: Armada (фото: GG.deals)

Necromunda: Hired Gun

Незважаючи на те, що назва може бути вводить в оману, Necromunda дійсно відбувається у всесвіті Warhammer.

Ви станете найманцем, якому доведеться винести жорстоку реальність однойменної планети. Це включає боротьбу з розбещеними гангстерами, використовуючи кібернетичні доповнення та безліч потужної зброї.

Гра надзвичайно жорстока і дуже динамічна, тому якщо вам подобається бігати і стріляти, шутер від Streum on Studio варто перевірити. Незважаючи на те, що Necromunda: Hired Gun отримав змішані відгуки, це все ще цікавий титул для людей, які насолоджуються динамічною дією та кривавими сценами.

Necromunda: Hired Gun (фото: GG.deals)