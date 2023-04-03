Несерьезные отношения выглядят именно так: 5 четких признаков

Отношения начали развиваться и в какой-то момент все затормозило. Партнеры находятся в неопределенности и им сложно определить свое будущее в паре и это вызывает тревогу. А порой бывает так, что мужчина и женщина топчутся на одном месте, так как совместного будущего не видят, а расставаться не хотят.

Психолог и автор книги "Эмоциональные триггеры" Дэвид Ричо назвал пять признаков, которые указывают на то, что вы состоите в несерьезных отношениях.

Почему важно определить статус отношений

Люди, состоящие в несерьезных отношениях, испытывают сложности при ответах на вопросы: "Кто я для партнера?", "Встречается ли он (она) с кем-то, кроме меня?", "Что нас ждет в будущем?" и так далее.

Такие отношения застревают на одном из первых этапов знакомства и могут длиться месяцами и даже годами, хотя оба партнера не понимают, куда они ведут. Партнеры при этом переживают сложные чувства, среди которых есть стыд, вина, тревога, страх, досада и разочарование.

Выяснить статус отношений необходимо, если вы чувствуете, что партнером застряли на одной точке. Если в ваших отношениях есть сложности, то их нужно разрешить и в этом поможет доверительное общение.

Часто бывает так, что партнерам вместе хорошо, но этого недостаточно для построения более глубокой связи. И чем раньше вы это сможете выяснить, тем быстрее вы сможете двигаться дальше - вместе или по отдельности.

5 признаков того, что отношения несерьезные

Вы долго обдумываете сообщение. Виртуальное общение порой вызывает больший стресс, чем личное. Встречаясь с особенным человеком, мы пытаемся создать идеальные условия, чтобы стать ближе друг к другу.

Если отношения прошли этап первых свиданий, а вы продолжаете внимательно перечитывать переписку, просите совета у друзей или долго раздумываете, прежде чем отправить сообщение - это однозначно повод для беспокойства. Общение с близкими не должно вызывать напряжение и стресс.

Стоит разобраться, где кроется проблема и перестать придавать такое сообщениям важное значение. Возможно, вы пытаетесь продемонстрировать остроумие или боитесь написать то, что отпугнет человека.

Если ваш партнер может расстаться с вами из-за неудачного сообщения, то он готов уйти от вас в любом случае, но позже. Для развития отношений вы должны чувствовать себя комфортно с человеком и не зацикливаться на каждом слове.

Вы делитесь чем-то откровенным, а потом извиняетесь. Вы поссорились с родственником или получили отказ на собеседовании и первый порыв - рассказать обо всем близкому человеку. Поделившись переживаниями, вы испытываете чувство вины и начинаете думать, что повели себя несдержанно. А потом хотите извиниться перед партнером за выплеск эмоций.

Возможно, вы боитесь почувствовать уязвимость. А возможно, есть и более серьезная причина, почему вам неловко открываться перед партнером. И вполне вероятно, дело в том, что вы не очень доверяете этому человеку.

В любом случае постарайтесь честно ответить самому себе на этот вопрос. Разберитесь, почему вам так сложно поделиться горестями и печалями - это позволит яснее увидеть ситуацию и определить, что же делать дальше.

Вы не чувствуете границы. Серьезные отношения предполагают ответственность. В несерьезных, вы либо не знаете, есть ли у вас вообще какая-то ответственность друг перед другом, либо вы не понимаете, насколько далеко и глубоко она тянется. Из этого появляются сомнения и страхи относительно будущего отношений. Сложно что-то планировать, когда вы не понимаете, что делать с настоящим.

Можно ли вам с кем-то флиртовать? Стоит ли удалить приложение для знакомств? Выпить ли кофе с симпатичным коллегой по работе? В запутанных отношениях такие простые вопросы становятся очень сложными.

Оптимальный вариант - спросить у партнера напрямую. Это звучит страшно, но реальность, в которой вы не знаете ответов на эти вопросы, пугает обычно не меньше. Именно границы формируют отношения, и вы имеете право знать, что на самом деле происходит в вашей жизни.

Вы не знаете, что для партнера важно в жизни. За несколько недель или месяцев отношений вы наверняка узнали многие важные вещи - знак Зодиака, любимое блюдо, имена любимых спортсменов или музыкантов и даже выучили его распорядок дня. Но вы не знаете о его жизненных целях и ценностях. Это четкий признак несерьезности ваших отношений: вы знаете подробности повседневной жизни, но в глубины души вас не пускают.

Если вы пытались задавать открытые вопросы, но глубокая беседа так и не состоялась, разберитесь, почему. Счастливые отношения бывают разных видов, но умение эффективно и конструктивно общаться - залог успеха в любых из них.

Вы боитесь обсуждать отношения. Вопрос "куда ведут наши отношения?" пугает практически всех. Понятно, что обсуждать эту тему на первых свиданиях еще рано. Но одно дело, когда вы боитесь задать вопрос рано и совсем другое, когда вы понимаете, что спрашивать уже поздно. И чувствуете, что разговор может обернуться катастрофой.

Человек, который не готов взять на себя ответственность, не захочет обсуждать подобные темы - и вашей вины в этом точно нет. Вы достойны счастливых открытых отношений, поэтому - не бойтесь задавать вопросы. Если партнер хочет построить совместное будущее, он будет вместе с вами работать над отношениями. Правильного человека не придется заставлять.