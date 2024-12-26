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11 самых громких технологических провалов 2024 года: что пошло не так

Четверг 26 декабря 2024 18:35
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11 самых громких технологических провалов 2024 года: что пошло не так Самые заметные технологические провалы этого года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

2024 год принес множество инноваций, но не все технологические проекты оправдали ожидания. Некоторые продукты и идеи, несмотря на громкие анонсы, столкнулись с провалами.

Про 11 самых ярких провалов в технологиях рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, посвященное технологиям.

Apple Vision Pro

Apple Vision Pro, несмотря на положительный обзор, оказался крупнейшим технологическим провалом 2024 года. Проблемы включают слишком высокую цену (3000 долларов), неудобный вес и баги в приложениях. Продажи не оправдали ожиданий, что привело к сокращению производства.

Разработчики приложений не спешат поддерживать устройство, что усугубляет его положение. Слухи о более доступной версии могут изменить ситуацию, но остается вопрос, насколько "доступной" будет эта модель.

11 самых громких технологических провалов 2024 года: что пошло не так

Apple Vision Pro (фото: Apple)

Humane AI Pin

Humane AI Pin, несмотря на смелый концепт, оказался разочарованием. Устройство слишком дорого, его интерфейс сложный в использовании, а ответ на запросы часто неверный.

В результате это устройство не оправдало ожиданий и не смогло конкурировать с привычными смартфонами, оставаясь бессмысленным в практическом плане.

11 самых громких технологических провалов 2024 года: что пошло не так

Humane AI Pin (фото:Humane)

Spotify Wrapped 2024

Spotify Wrapped 2024 вызвал много недовольства из-за избытка функций с ИИ, сокращенного количества статистики и пропажи популярных данных, таких как топ-альбомы и жанры. Удаление функции Sound Town также разочаровало пользователей.

Вдобавок многие жаловались на песни или исполнителей, которых они не слушали, случайно попавших в их топ. В этом контексте Apple Music Replay стало серьезным конкурентом. Ожидается, что ИИ продолжит развиваться, возможно, даже в виде "Spotify Rapped".

11 самых громких технологических провалов 2024 года: что пошло не так

Spotify Wrapped 2024 (фото: Spotify)

Rabbit R1

Rabbit R1, представленный на CES 2024, оказался неудачным устройством с искусственным интеллектом. Он имеет яркий ретро-дизайн, но в реальности представляет собой решение без очевидной проблемы.

Устройство работает через облачный ИИ, но слишком медленное и неудобное. В основном, его функции можно выполнить на смартфоне, что делает покупку лишней. Главный недостаток - проблемы с интерфейсом и общей функциональностью. Это одно из самых странных технологических новшеств 2024 года.

11 самых громких технологических провалов 2024 года: что пошло не так

Rabbit R1 (фото: Future)

AirPods Max 2024

AirPods Max 2, представленные Apple в сентябре 2024 года, вызвали разочарование, так как их основное обновление - переход на USB-C и новые цвета. Несмотря на ожидания, устройство осталось на уровне модели 2020 года с прежней ценой (600 долларов).

Это обновление кажется малозначительным, особенно на фоне конкуренции, что оставляет впечатление, что Apple оставила свои премиальные наушники без должного внимания.

11 самых громких технологических провалов 2024 года: что пошло не так

AirPods Max 2024 (фото: Future)

Windows 11 24H2

Windows 11 версии 24H2, выпущенная в октябре 2024 года, была со множеством ошибок и странных сбоев, таких как медленная работа Alt-Tab и исчезающие меню.

Хотя обновление не принесло крупных новых функций, оно улучшило безопасность и производительность. Несмотря на обещания, оно оказалось не столь захватывающим, а многочисленные баги заставляют считать его неудачным релизом, несмотря на потенциальные долгосрочные улучшения.

Concord

Concord, игра от Sony, выпущенная в августе 2024 года, не оправдала ожиданий. Несмотря на отсутствие Battle Pass, игра не смогла привлечь игроков из-за слишком банального и пресного дизайна.

Продажи были слабыми, а через две недели серверы были закрыты, и игрокам вернули деньги. Разработчик Firewalk Studios был закрыт в октябре. Эта неудача, несмотря на значительные вложения, стала одной из крупнейших в истории игр.

11 самых громких технологических провалов 2024 года: что пошло не так

Concord (фото: Firewalk Studios)

Новое приложение Sonos

Sonos выпустила новое приложение для своих колонок в мае 2024 года, но пользователи столкнулись с множеством проблем, включая ошибки и отсутствие важных функций, таких как таймеры сна и будильники. Также отсутствовала поддержка технологий для людей с нарушениями зрения.

К октябрю компания восстановила многие функции, но запуск приложения в таком виде ощущался как бета-версия. Sonos пообещала учесть ошибки и улучшить продукт в будущем.

11 самых громких технологических провалов 2024 года: что пошло не так

Новое приложение Sonos (фото: Sonos)

Windows Recall

Microsoft представила функцию Recall для Windows 11 в мае 2024 года, но она вызвала огромную критику из-за проблем с безопасностью и конфиденциальностью, поскольку для работы требовалось делать регулярные скриншоты экрана.

После этого Microsoft отложила запуск функции, а тестирование, начавшееся в ноябре, столкнулось с багами и проблемами с фильтром конфиденциальной информации. На данный момент Recall все еще в стадии тестирования, и его реализация вызывает сомнения.

11 самых громких технологических провалов 2024 года: что пошло не так

Windows Recall (фото: Microsoft)

Evie Ring

Evie Ring, выпущенное в начале 2024 года, позиционировалось как умное кольцо с женским дизайном. Оно предлагает функции, такие как отслеживание менструаций, мониторинг сна и сердечного ритма без дополнительных подписок.

Однако оно оказалось слишком простым: функции отслеживания менструаций и активности ограничены, а точность данных оставляет желать лучшего. Конкуренты на рынке умных колец значительно опережают Evie Ring по качеству и функциональности.

11 самых громких технологических провалов 2024 года: что пошло не так

Evie Ring (фото: Future)

GoPro Hero 2024

GoPro Hero 2024, выпущенная в сентябре, предназначена для новичков и предлагает доступный способ войти в мир экшн-камер. Однако устройство разочаровало качеством изображения, особенно при слабом освещении, ограниченными режимами записи (4K при 30 кадрах/сек) и отсутствием поддержки внешних микрофонов.

Встроенный микрофон также страдает от шумов, например, в ветреную погоду. Хотя камера удобна для использования, чрезмерные упрощения привели к значительным ограничениям, что делает ее менее привлекательной даже для начинающих.

11 самых громких технологических провалов 2024 года: что пошло не так

GoPro Hero 2024 (фото: Future)

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