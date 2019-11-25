11-річна українка померла через недбалість лікарів: нові подробиці трагедії

В Одесі за лікарську недбалість будуть судити медиків (РБК-Україна)

Медики постануть перед судом за смерть дівчинки в 2015 році

В Одесі через халатність лікарів померла 11-річна дівчинка, і через чотири з половиною роки після трагедії медикам оголосили про підозру, і вони мають постати перед судом. Як зазначили 25 листопада у прес-службі прокуратури Одеської області, всього у справі проходять чотири лікаря.

Місяць тому двом медикам, з вини яких у серпні 2015 року померла дитина з Подольська в одній з лікарень Одеси, повідомили про підозру. Зараз аналогічні дії проведено по відношенню до ще двох лікарів за неналежне виконання професійних обов'язків, що призвело до трагедії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Подільського відділу поліції (ч. 2 ст. 140 КК України).

Було проведено ряд експертиз, опитані медичний персонал та родичі померлої дівчинки.

В Одесі через лікарську недбалість померла дівчинка - медики постануть перед судом (Ілюстративне фото: УНІАН)

Зазначається, що докази про те, що смерть дівчинки настала через недбалість медиків, вже зібрані.

"На думку слідства, медики невчасно діагностували захворювання та не провели необхідні дослідження, щоб встановити причину погіршення стану хворої. Крім того, вони несвоєчасно надали інформацію про стан пацієнтки керівництву лікарні та до Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги дітям", - розповіли в прокуратурі.

Зазначимо, що згідно статті 140 КК України - невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк.

В даному випадку, коли йдеться про неповнолітню, медикам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.