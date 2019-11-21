Моторошне місце: мережу глибоко шокували фото дитячої лікарні в Харкові

У мережі показали жахливі фото дитячої лікарні в Харкові
У мережі показали фотографії дитячої лікарні №19 у Харкові, яка знаходиться в жахливому стані. Знімки опублікували на сторінці в Facebook "Харків 1654". На знімки неможливо дивитися без жалю. На них видно обшарпані стіни, жахливий стан санвузлів, побиті стіни.
"Після походу в 19-ту дитячу лікарню (приймальне відділення) у мене з'явилося бажання віддати свою дитину на поглиблене вивчення англійської мови, щоб після школи вона вступила у іноземний вуз і влаштувала своє життя в будь-якій цивілізованій країні світу", - написав автор посту під знімками.
Дитяча лікарня в Харкові (фото: facebook.com/kharkiv1654)
Користувачі мережі в коментарях обурилися фотографіями і ситуацією в медустановах.
Скріншот коментарів (Facebook)