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Моторошне місце: мережу глибоко шокували фото дитячої лікарні в Харкові

STYLERЖиття    21.11.2019 - 18:49
Моторошне місце: мережу глибоко шокували фото дитячої лікарні в Харкові
Лікарня в Харкові (Колаж РБК-Україна)

У мережі показали жахливі фото дитячої лікарні в Харкові

У мережі показали фотографії дитячої лікарні №19 у Харкові, яка знаходиться в жахливому стані. Знімки опублікували на сторінці в Facebook "Харків 1654". На знімки неможливо дивитися без жалю. На них видно обшарпані стіни, жахливий стан санвузлів, побиті стіни.

"Після походу в 19-ту дитячу лікарню (приймальне відділення) у мене з'явилося бажання віддати свою дитину на поглиблене вивчення англійської мови, щоб після школи вона вступила у іноземний вуз і влаштувала своє життя в будь-якій цивілізованій країні світу", - написав автор посту під знімками.

Моторошне місце: мережу глибоко шокували фото дитячої лікарні в Харкові

Дитяча лікарня в Харкові (фото: facebook.com/kharkiv1654)

Користувачі мережі в коментарях обурилися фотографіями і ситуацією в медустановах.

  • Моторошне місце (довелося там лежати, коли донька ще маленька була).
  • Так вони і працюють.
  • Напевно, без бахіл ходити не дозволяють.
  • Чому б не спробувати створити нормальне життя своїй дитині тут? Навіщо вирішення проблеми перекладати на нього?

Моторошне місце: мережу глибоко шокували фото дитячої лікарні в ХарковіСкріншот коментарів (Facebook)

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