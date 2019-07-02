На Закарпатті після візиту до стоматолога померла 20-річна дівчина: подробиці НП

Фото: колаж РБК-Україна

Стоматолога звільнили з лікарні, але він чомусь продовжував приймати пацієнтів

На Закарпатті померла 20-річна дівчина після візиту до стоматолога. Смерть настала 1 липня в реанімаційному відділенні Ужгородської обласної лікарні - мешканка Міжгірщини перебувала в комі і померла, не приходячи до свідомості. Про це повідомила журналістка Іванна Стець на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що лікар на прийомі ввів дівчині препарат, на який у неї скоріш за все була алергія.

"Точна причина смерті буде відома після експертизи. Проти лікаря порушили кримінальне провадження", - йдеться у публікації.

Дівчина 1999 року народження пішла на прийом до лікаря-стоматолога в Міжгір'ї два тижні тому.

Скрін з Facebook-сторінки Іванни Стець

Як розповіли в поліції, за фактом трагічного інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків).

За словами прес-секретарки відділу комунікації ГУНП в Закарпатській області Інеси Манзулич-Іванової, спочатку постраждалу лікували в Міжгірської райлікарні, а потім перевели до Ужгорода в обласну лікарню, передає місцеве видання pmg.ua.

За інформацією сестри загиблої, лікаря-стоматолога кілька місяців тому звільнили з лікарні, і не зрозуміло, на якій підставі він надавав медичні послуги та мав право це робити.

Цим питанням займається комісійна експертиза. Ведеться слідство.

Ілюстративне фото (pixabay)

Як повідомлялося раніше, в Києві минулого літа у стоматологічному центрі померла 48-річна жінка під час лікувальної процедури. Як повідомили очевидці події, жінці стало погано після ін'єкції знеболювального препарату. На думку медиків, препарат міг викликати сильну алергічну реакцію, яка і стала причиною смерті.

Нагадаємо, не так давно в США 11-річна дівчинка померла в результаті алергічної реакції на зубну пасту. У дитини була алергія на молочні продукти, але її родина не знала, що зубна паста, запропонована стоматологом, містить молочний білок.