14-річна українка померла після видалення апендициту: деталі трагедії

Батьки дівчинки говорять про халатність лікарів
Операція з видалення апендициту 14-річній пацієнтці дала серйозні ускладнення і закінчилася смертю дівчинки. Про трагедію, яка сталася у Миргороді під Полтавою, розповів член спілки журнилистов України Юрій Климченко на своїй сторінці в Facebook.
Зазначається, що Олену Пупко із села Савинці відвезли 27 вересня вранці до районної лікарні (Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська ЦРЛ") після того, як напередодні ввечері у дівчинки виникли болі в животі та нудота.
Хірург та гінеколог після огляду дитини призначили необхідні лабораторні аналізи і тримали її без жодних дій до самого вечора.
У Миргороді дівчинка померла після операції з видалення апендициту (Фото: facebook.com/yklimchenko)
У дівчинки в результаті діагностували гострий апендицит. Операція почалася 27 вересня о 18:30 і тривала близько двох годин.
"Після чого її у важкому стані доправили у реанімаційне відділення, де вона незабаром цього ж пізнього вечора і померла", - йдеться у публікації.
На думку Климченка, у дівчинки апендицит ускладнився перитонітом (запалення черевної порожнини), який часто несе негативні для здоров'я пацієнта наслідки.
Батьки Олени і сам автор посту підозрюють, що до трагедії призвела недбалість лікарів.
Під Полтавою дівчинка померла після операції з видалення апендициту (Фото: РБК-Україна)
"Чому відразу не встановили протягом цілого робочого дня вірний діагноз і чому раніше не взялися оперувати?! Вона ж могла жити!" - пише він.
Також Климченко наполягає на проведенні детального розслідування цієї справи і покарання винних "за таке байдуже і непрофесійне ставлення до хворої дитини та своєї роботи".
20 жовтня Олені Пупко виповнилося б 15 років. Батько дівчинки Васипь Пупко вже готувався зробити їй подарунок на день народження.
Користувачі мережі шоковані трагедією і у коментарях до повідомлення говорять про інші випадки лікарської недбалості, яка часом призводить до невиправних наслідків.
Скрін коментарів: facebook.com/yklimchenko
Раніше ми писали про те, що в Червонограді Львівської області помер 16-річний хлопець через лікарську помилку - підлітку робили операцію по видаленню апендициту.
Як повідомлялося, раніше в Бердянську лікарі більше тижня не могли поставити діагноз 10-річній дитині, і вона потрапила до реанімації. Спочатку хлопчика лікували від гострої кишкової інфекції, і тільки в іншій лікарні з'ясували, що у нього був апендицит з перитонітом і нагноєнням.