Жорсткі рішення тренерів і виліт фаворитів: як пройшов 10 ефір Голосу країни

Без Магдалени Паскар ... Тренерам довелося приймати радикальні рішення.

Сьогодні, 24 березня, відбувся десятий випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни на телеканалі 1+1.

У неділю, 24 березня, на каналі 1+1 відбувся десятий випуск 9 сезону шоу Голос Країни. У цьому ефірі пройшов перший етап "нокаутів" в командах зіркових тренерів, яким знову довелося робити непростий і драматичний вибір, відсіваючи деяких учасників своїх команд.

Відкривала ефір команда Монатика, а точніше Дарина Телитченко, з композицією "This is me". Дар'я виконала своє завдання на 5+, за що її зоряний тренер відправив дівчину відразу на перше крісло.

Андрій Карпов, який виконав крутий кавер на пісню Олександра Пономарьова, "Зіронька", так вразив Дмитра, що відразу відправився на перше крісло. Дарина Телитченко, відповідно, посунулася на друге крісло.

Магдалена Паскар, на жаль, припинила виступи в шоу, адже Монатік вирішив, що "своє призначення" в шоу дівчина вже виконала. Дан Балан здивувався такому вибору свого колеги, однак змінити нічого не міг.

Анна Волобуєва виконала композицію "Міцніше тримай мене". Дівчина дуже непогано проявила себе на сцені, а Монатік запропонував їй зайняти третє крісло. Таким чином, Дар'я Телитченко перемістилася на четверте крісло.

Команда Монатика продовжила нагнітати інтригу в шоу, адже наступними на сцену вийшли Владислав і Роман Транцови, з піснею "Made of Love". Виступ братів так вразив зоряного наставника, що він посадив їх на друге крісло. Таким чином, брати гарантували собі місце в прямих ефірах.

Аліна Підлужна, з піснею "Wonderfull life", змогла посунути зі свого місця Дарину Телитченко, зайнявши її четверте крісло.

Андрій Хорисенко, який виконав композицію "She will be loved", шокував багатьох. У тому сенсі, що Монатік вирішив не брати його в подальші ефіри шоу. Особливо засмутився Дан Балан, який бачив цього учасника, в якості одного з фаворитів шоу.

Наступною на сцену вийшла Гюльназ Хасанова, яка здивувала піснею "Imagine", але ... тільки не Монатика, який чесно зізнався, що місця в прямих ефірах для неї він не бачить.

Останньою в команді Монатика виступала Вікторія Олійник, з композицією "Зроби мені хіп-хоп". Виступ дівчини став тріумфальним, адже вона зайняла місце Ганни Волобуєва.

Таким чином, Андрій Карпов, брати Таранцови, Вікторія Олійник і Аліна Підлужна, відправляються в прямі ефіри з Монатіком.

—

Далі на сцену вийшла команда Потапа і першою учасницею стала Вікторія Ягич. Легендраний трек "Sweet Dreams" не залишив репера байдужим, тому перше крісло закономірно зайняла саме Вікторія.

Однак далі на сцену вийшла Наталя Повстян. Її неймовірний вокал вразив всіх тренерів, які одноголосно зійшлися на думці, що місце в наступному ефірі шоу повинно бути саме за нею, хоча Потап віддав їй всього лише друге місце.

Третьою Потап запросив на сцену Роксолану Сироту з піснею "In your eyes". Незвичайний голос цієї виконавиці, так чи інакше, репера зачепив. Як підсумок, третє місце після трьох виступів.

Ярослав Кошельник, якого Потап встиг охрестити званням справжнього чоловіка (можливо, тому, що Ярослав працює на заводі), виконав композицію "Дивлюсь я на небо". Ярослав відправився на третє місце, яке зовсім не гарантувало йому продовження участі в шоу.

Ренк Богдана виконала максимально романтичну композицію, "Коханці". Богдана настільки сподобалася Потапу, що він відразу відправив її на перше місце / крісло. Ярослав Кошельник, як наслідок, шоу покинув.

Практично відразу інтриги в шоу додала Марина Круть, яка на бандурі виконала неймовірну композицію "Bohemian Rhapsody". Наставники прогнозували Марині перше місце, але Потап відправив виконавицю на третє місце.

Далі на сцену вийшов улюбленець глядачів, Арсеній Журавель, з піснею "Lady in Red". Монатік явно відчував потенціал в молодого хлопця, адже посадив його на друге крісло, а ось Наталя Повстян закінчила свої виступи в шоу.

"Шпилясті кобзарі" буквально розірвали зал піснею Дмитра Шурова, "Шампанські очі". Шуров, який був присутній в залі, був просто в захваті від цього виконання. Потап теж не залишився байдужим, адже репер відправив хлопців на четверте місце.

Далі - більше. Дарина Арсентьєва підкорила всіх тренерів. А Тіна Кароль просто сказала, що це було геніально! Потап підтримав свою колегу, відправивши дівчину на перше крісло!

—

Далі за справу взялася команда Дана Балана. В'ячеслав Кретов відразу показав потенціал команди молдовського виконавця, відправившись на перше місце.

А ось Оксана Муха, яка змусила встати зі своїх стільців всіх тренерів, не могла зайняти місце нижче другого, що, власне кажучи, і сталося.

Думаєте на цьому все? Як би не так! Володимир Зайончковський виконав пісню легендарного гурту Мумій Троль, "Наречена". Від оригіналу, до речі, він пішов зовсім недалеко, і це не залишилося непоміченим. Тренера оцінили виступ Володимира, а ось Дан Балан відправив його на четверте місце ...

Всі інші "нокаути" глядач побачить вже в наступному ефірі шоу.