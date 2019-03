Жесткие решения тренеров и вылет фаворитов: как прошел 10 эфир Голоса країни

Без Магдалены Паскар... Тренерам пришлось принимать радикальные решения.

В воскресенье, 24 марта, на канале 1+1 состоялся десятый выпуск 9 сезона шоу Голос Країни. В этом эфире прошел первый этап "нокаутов" в командах звездных тренеров, которым вновь пришлось делать непростой и драматичный выбор, отсеивая некоторых участников своих команд.

Открывала эфир команда Монатика, а точнее Дарья Телитченко, с композицией "This is me". Дарья выполнила свою задачу на 5+, за что ее звездный наставник отправил сразу на первое кресло.

Андрей Карпов, который исполнил крутейший кавер на песню Александра Пономарева, "Зіронька", так впечатлил Дмитрия, что сразу отправился на первое кресло. Дарья Телитченко, соответственно, подвинулась на второе кресло.

Магдалена Паскар, к сожалению, прекратила выступления в шоу, ведь Монатик решил, что "свою мисию" в шоу девушка уже выполнила. Дан Балан удивился такому выбору своего коллеги, однако изменить ничего не мог.

Анна Волобуева исполнила композицию "Крепче держи меня". Девушка очень неплохо проявила себя на сцене, а Монатик предложил занять третье кресло. Таким образом, Дарья Телитченко переместилась на четвертое кресло.

Команда Монатика продолжила нагнетать интригу в шоу, ведь следующими на сцену вышли Владислав и Роман Транцовы, с песней "Made of Love". Выступление братьев так впечатлило звездного наставника, что он посадил их на второе кресло. Таким образом, братья гарантировали себе место в прямых эфирах.

Алина Подлужная, с песней "Wonderfull life", смогла подвинуть со своего места Дарью Телитченко, заняв ее четвертое кресло.

Андрей Хорисенко, который исполнил композицию "She will be loved", шокировал многих. В том смысле, что Монатик решил не брать его в дальнейшие эфиры шоу. Особенно расстроился Дан Балан, который видел этого участника, в качестве одного из фаворитов шоу.

Следующей на сцену вышла Гюльназ Хасанова, которая удивила песней "Imagine", но... только не Монатика, который честно признался, что места в прямых эфирах для нее он не видит.

Последней в команде Монатика выступала Виктория Олейник, с композицией "Зроби мені хіп-хоп". Выступление девушки стало триумфальным, ведь она заняла место Анны Волобуевой.

Таким образом, Андрей Карпов, братья Таранцовы, Виктория Олейник и Алина Подлужная, отправляются в прямые эфиры с Монатиком.

—

Далее на сцену вышла команда Потапа и первой участницей стала Виктория Ягич. Легендраный трек "Sweet Dreams" не оставил репера равнодушным, поэтому первое кресло закономерно заняла именно Виктория.

Однако дальше на сцену вышла Наталья Повстяна. Ее невероятный вокал впечатлил всех тренеров, которые единогласно сошлись во мнении, что место в следующем эфире шоу должно быть именно за ней, хотя Потап отдал ей всего лишь второе место.

Третьей Потап пригласил на сцену Роксолану Сироту с песней "In your eyes". Необычный голос этой исполнительницы, так или иначе, репера зацепил. Как итог, третье место после трех выступлений.

Ярослав Кошельник, которого Потап успел окрестить званием настоящего мужчины (возможно, потому, что Ярослав работает на заводе), исполнил композицию "Дивлюсь я на небо". Ярослав отправился на третье место, которое совсем не гарантировало ему продолжение участия в шоу.

Ренк Богдана исполнила максимально романтичную композицию, "Коханці". Богдана настолько понравилась Потапу, что он сразу отправил ее на первое место/кресло. Ярослав Кошельник, как следствие, шоу покинул.

Практически сразу интриги в шоу добавила Марина Круть, которая на бандуре исполнила невероятную композицию "Bohemian Rhapsody". Многие наставники прогнозировали Марине первое место, но Потап отправил исполнительницу на третье место.

Далее на сцену вышел любимец зрителей, Арсений Журавель, с песней "Lady in Red". Монатик явно чувствовал потенциал в молодом парне, ведь посадил его на второе кресло, а вот Наталья Повстяна закончила свои выступления в шоу.

"Шпилясті кобзарі" буквально разорвали зал песней Дмитрия Шурова, "Шампанські очі". Шуров, который присутствовал в зале, был просто в восторге от этого исполнения. Потап тоже не остался равнодушным, ведь репер отправил ребят на четвертое место.

Дальше - больше. Дарина Арсентьева покорила всех тренеров. А Тина Кароль просто сказала, что это было гениально! Потап поддержал свою коллегу, отправив девушку на первое кресло!

—

Далее за дело взялась команда Дана Балана. Вячеслав Кретов сразу показал потенциал команды молдовского исполнителя, отправившись на первое место.

А вот Оксана Муха, которая заставила встать со своих кресел всех тренеров, не могла занять место ниже второго, что, собственно говоря, и произошло.

Думаете на этом все? Как бы не так! Владимир Зайончковский исполнил песню легендарной группы Мумий Троль, "Невеста". От оригинала, кстати, он ушел совсем недалеко, и это не осталось не замеченным. Тренера оценили выступление Владимира, а вот Дан Балан отправил его на четвертое место...

Все остальные "нокауты" зритель увидит уже в следующем эфире шоу.